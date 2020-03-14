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В "Школе радости" учатся с удовольствием
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В йыхвиской "Школе радости" ("Rõõmukool") недавно открылась группа, в которой эстонские дети учатся на русском языке. Однако во всех пяти группах действуют по педагогической системе Монтессори таким образом, что обучение происходит будто само собой.
"Школа радости" занимается развитием младенцев и малышей четыре с половиной года и сейчас в ней занимаются полсотни семей. С ноября прошлого года утро понедельника предоставляется в распоряжение трех-пятилетних детей с эстонским родным языком, постигающих повседневные навыки на русском языке.