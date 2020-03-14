Объявлен конкурс "Мама года" в Кохтла-Ярве

Условия прежние: выдвинутые на звание мамы и бабушки являются достойными жителями нашего города, вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. На прием, посвященный Дню матери, будут приглашены все участницы конкурса, а победительница получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.