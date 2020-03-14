Объявлен конкурс "Мама года" в Кохтла-Ярве

Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве объявила конкурс "Мама 2020 года города Кохтла-Ярве", ходатайства принимаются до 10 апреля.
Условия прежние: выдвинутые на звание мамы и бабушки являются достойными жителями нашего города, вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. На прием, посвященный Дню матери, будут приглашены все участницы конкурса, а победительница получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.
В прошлом году этого почетного титула удостоилась педагог Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова, мама двоих сыновей, активно занимающаяся обучением и развитием не только своих детей, но и многочисленных учеников.