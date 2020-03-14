Сб, 14.03.2020
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Объявлен конкурс "Мама года" в Кохтла-Ярве

"Мама года 2019" Ольга Портнова считает, что главный секрет воспитания хороших детей - доверять и уважать их выбор. А поводов гордиться своими сыновьями у нее много.

ФОТО: Частный архив

Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве объявила конкурс "Мама 2020 года города Кохтла-Ярве", ходатайства принимаются до 10 апреля.

Условия прежние: выдвинутые на звание мамы и бабушки являются достойными жителями нашего города, вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. На прием, посвященный Дню матери, будут приглашены все участницы конкурса, а победительница получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.

В прошлом году этого почетного титула удостоилась педагог Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова, мама двоих сыновей, активно занимающаяся обучением и развитием не только своих детей, но и многочисленных учеников.

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