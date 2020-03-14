Сб, 14.03.2020
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Ида-вируские школы закрыты, но обучение не прекращено

Секретарь Йыхвиской основной школы Мерле Маасик выдала школьникам на дом семь ноутбуков.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Правительственная кризисная комиссия в четверг приняла решение, что с понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются. Ида-вируские учебные заведения готовы продолжить учебный процесс дистанционно, но какие подводные камни ожидают педагогов и учеников, покажет практика.

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Главный специалист по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Ирина Путконен сказала, что кризисная комиссия в городе собиралась неоднократно и уже в начале текущей недели в каждую школу были направлены письма с просьбой рассмотреть меры на случай карантина - это не только дезинфекция всех помещений, но и организация дистанционного обучения. 

- Поэтому, в принципе, все были готовы к чрезвычайной ситуации, родителей тоже подключили и в пятницу с утра всем отправлены сообщения, что скоро детей отпустят домой. К концу дня будут также готовы рекомендации по организации занятий. В Кохтла-Ярве все школы закроют, но процесс обучения не прервется - детям будут давать задания, следить за их исполнением и ставить оценки. Все непонятные ситуации, если они возникнут, можно будет решать через классного руководителя в э-среде. 

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