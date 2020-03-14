Ида-вируские школы закрыты, но обучение не прекращено

Правительственная кризисная комиссия в четверг приняла решение, что с понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются. Ида-вируские учебные заведения готовы продолжить учебный процесс дистанционно, но какие подводные камни ожидают педагогов и учеников, покажет практика.
Главный специалист по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Ирина Путконен сказала, что кризисная комиссия в городе собиралась неоднократно и уже в начале текущей недели в каждую школу были направлены письма с просьбой рассмотреть меры на случай карантина - это не только дезинфекция всех помещений, но и организация дистанционного обучения.