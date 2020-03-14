Сколько свобод у нас останется через год?

Мне страшновато из-за двух вещей. Нет, я не боюсь заразиться коронавирусом. Эстонское здравоохранение, пожалуй, лучше, чем во многих других странах Европы. Но я опасаюсь более обширных изменений, которые влечет за собой борьба с коронавирусом.

Во-первых, перспективы экономики крайне неважные. Раздутый печатанием денег для стимулирования рынков и потребления после крупного финансового кризиса воздушный шар уже давно искал острый сук, чтобы наткнуться на него и лопнуть. Теперь этот шар налетел на сук, и вопрос только в том, как быстро выйдет воздух из образовавшегося прокола.

Приостановка пассажирского сообщения между США и Европой - это не какая-то временная шутка. Также ни у кого нет опыта того, что произойдет, если третью по величине экономику Европы в какой-то момент просто остановят, а остальные практически полностью приостановят перемещение людей между странами. Экономическое влияние одних только этих изменений необъятно.

Даже не могу сказать, удача это или несчастье, что у Эстонии, в отличие от 2009 года, нет своей валюты и все, что связано с этими рисками, мы делим и несем вместе со всей большой и разноликой еврозоной. У каждого кризиса есть плюсы и минусы, но пока все не закончилось, мы не знаем, в чем они заключаются.

Ответ Европейского центрального банка на падение рынков мы уже видели в четверг: еще больше, гораздо больше денег в экономику. Это было неудивительно, удивительно было бы скорее, если бы это что-то дало помимо некоторого смягчения кризиса. Не удивлюсь, если франкфуртские банкиры в какой-то момент решат обойтись без посредников и просто перевести на счет каждого жителя еврозоны тысячи евро чистыми.

Неясно и то, что переход экономики США из одной из самых сильных позиций за всю историю к полной неуверенности означает для политики ведущего государства свободного мира. Президентские выборы не за горами, если упомянуть только что-то одно.

С уверенностью могу предсказать лишь то, что после штормов мировая экономика обретет новый баланс. Я повидал несколько больших кризисов, и люди Эстонии всегда справлялись.

Я опасаюсь более обширных изменений, которые влечет за собой борьба с коронавирусом.

Перспективы гораздо туманнее в случае с другой проблемой. В борьбе с кризисом государство по частям, но быстро при поддержке широкой общественности занимает гораздо более важную роль в введении всевозможных ограничений, приказов и запретов. Их отмена - процесс гораздо более медленный и зачастую невозможный.

Достаточно рассмотреть пример Китая. Европа далеко от Китая, однако успех технологически подкованного тоталитарного режима во многом привлекателен.