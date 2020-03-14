Падение погибшей в Нарве школьницы не было связано с насилием

В среду, 11 марта в 16.09 в полицию поступило сообщение, что у торгового центра, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, лежит ребенок. Прибывшие на место медики констатировали смерть 12-летней девочки. Прибывшие на место происшествия полицейские установили: обстановка указывает на то, что до этого девочка находилась на смотровой башне торгового центра.

Пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова отметила, что на сегодня установлено: перед падением девочка находилась на платформе смотровой башни одна. Признаков насильственной смерти до сих пор не установлено.

- Нет также указаний на то, что причиной случившегося могло стать техническое состояние смотровой башни. В рамках процессуальных действий полиция убедилась, что установленные ограждения надежны, то есть нахождение на территории смотровой башни всячески безопасно, - отметила Филиппова.

Более точные обстоятельства выяснятся в ходе следствия.