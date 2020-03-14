Министерство культуры рекомендует во время кризиса больше читать и бывать на природе

Коммуникационный советник министерства Меэлис Компус признает, что в период чрезвычайного положения возможности содержательного проведения досуга, конечно, ограничены, однако появляется возможность заняться вещами, на которые прежде времени не хватало. "Сейчас, бесспорно, хорошо бывать на свежем воздухе. Больше выбирайтесь на природу. У нас много красивых мест и природных троп. Не заказывайте для поездки туда большие автобусы и не отправляйтесь большими коллективами, а лучше сделайте это в одиночку или с семьей, или с маленьким кругом друзей", - сказал он, посоветовав, например, посетить мызные парки и другие расположенные неподалеку от дома культурно-исторические места.