Сб, 14.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Министерство культуры рекомендует во время кризиса больше читать и бывать на природе

Это болото - одно из многочисленных живописных мест в Ида-Вирумаа, по которым стоит совершить поход маленькой компанией.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Период, когда отменены культурные и спортивные мероприятия, когда закрыты школы, музеи, выставочные залы и многие другие учреждения, Министерство культуры рекомендует посвятить чтению и прослушиванию музыки, а также прогулкам на природе.

Меэлис Компус.

ФОТО: ERR

Коммуникационный советник министерства Меэлис Компус признает, что в период чрезвычайного положения возможности содержательного проведения досуга, конечно, ограничены, однако появляется возможность заняться вещами, на которые прежде времени не хватало. "Сейчас, бесспорно, хорошо бывать на свежем воздухе. Больше выбирайтесь на природу. У нас много красивых мест и природных троп. Не заказывайте для поездки туда большие автобусы и не отправляйтесь большими коллективами, а лучше сделайте это в одиночку или с семьей, или с маленьким кругом друзей", - сказал он, посоветовав, например, посетить мызные парки и другие расположенные неподалеку от дома культурно-исторические места.

Он советует больше времени уделить чтению. "Например, вся наша культурная пресса бесплатно доступна в вебе. Займитесь и посмотрите, о чем в ней пишут. Пересмотрите также свое собрание дисков. В этом смысле надо с толком использовать период кризиса". 

По словам Компуса, сейчас местные самоуправления решают, закрывать ли библиотеки. "Во многих местах имеются шкафы взятия-возврата. Ими можно было бы пользоваться больше, тогда не возникнет контакта между людьми", - отметил он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ