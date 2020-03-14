Йыхвиские детсады рекомендуют оставить детей дома

Она отправила родителям детей сообщение, в котором порекомендовала тем, у кого есть возможность оставить детей дома, воспользоваться ею во время пика распространения вируса. "В пятницу воспитатели и занимались выяснением того, у скольких родителей есть возможность оставить детей на следующей неделе дома, - сказала Окс, добавив, что независимо от того, как много или мало детей придет в детсад, объединять группы не планируется. - Сегодня (в пятницу) в "Pillerkaar" в одной группе была всего пара ребятишек, но мы все же оставили все группы по отдельности. Все воспитатели тоже остаются на работе".