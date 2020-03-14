Йыхвиские детсады рекомендуют оставить детей дома

Йыхвиские детсады останутся открытыми и на следующей неделе, однако руководство советует родителям по возможности все же оставить детей дома.
- Сейчас ситуация такова, что детсады остаются открытыми, но если здесь выявится случай заражения коронавирусом, мы сразу же закроем детсад, - сказала директор муниципального учреждения "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс.
Она отправила родителям детей сообщение, в котором порекомендовала тем, у кого есть возможность оставить детей дома, воспользоваться ею во время пика распространения вируса. "В пятницу воспитатели и занимались выяснением того, у скольких родителей есть возможность оставить детей на следующей неделе дома, - сказала Окс, добавив, что независимо от того, как много или мало детей придет в детсад, объединять группы не планируется. - Сегодня (в пятницу) в "Pillerkaar" в одной группе была всего пара ребятишек, но мы все же оставили все группы по отдельности. Все воспитатели тоже остаются на работе".
Райли Окс добавила, что помещения в детсаду сейчас дезинфицируют чаще обычного. "Моем, проветриваем, вентилируем помещения, два раза в день происходит влажная уборка", - рассказала она.
Родители детей, посещающих йыхвиские детсады, обязаны незамедлительно уведомить директора о планах поездки за границу. Родители, которые вместе с ребенком или без него в течение последних 14 дней находились за границей, должны сообщить об этом воспитателю или директору. Родителям, которые находились в близком контакте с человеком, который в течение последних 14 дней был за границей, советуют остаться дома на карантин.