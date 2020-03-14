Передние двери автобусов уездных линий останутся закрытыми

- Для продолжения работы автобусного движения самая насущная задача - сохранить здоровье водителей транспортных средств, - обосновал это решение руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

По его словам, зайти в автобус и выйти из него можно через среднюю дверь; о желании выйти следует уведомить водителя нажатием на кнопку "Stopp".

Передние двери автобусов останутся закрытыми с субботы, 14 марта, и эта мера предосторожности сохранится до изменения оценки опасности ситуации.

Алексей Авикайнен, директор ида-вирумааского региона АО "Atko Bussiliinid", обслуживающего городские маршруты Кохтла-Ярве и Нарвы, сказал, что предложил управам обоих городов установить в автобусах санитарную зону.

- Нарва была согласна, Кохтла-Ярве еще не ответил, - отметил он в пятницу во второй половине дня. - В Нарве покупают очень мало разовых билетов, большинство пассажиров пользуется единой карточкой. В Кохтла-Ярве покупателей разовых билетов больше; если самоуправление примет наше предложение, ему придется также найти решение для продажи билетов.

По словам Авикайнена, водителям автобусов раздали дезинфицирующие средства; защитных масок нет, потому что их просто не достать.

- Мы также предложили горуправам установить в автобусах дозаторы с дезинфицирующим средством для пассажиров. Нарва обещала подумать об этом, Кохтла-Ярве пока не ответил.

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по транспорту Андрей Полудеткин сказал, что горуправа пока не видит необходимости в создании санитарной зоны в автобусах. В качестве одной из причин он назвал относительно большое количество тех, кто покупает разовый билет.