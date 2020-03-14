Распоряжения правительства об объявлении чрезвычайного положения и дальнейших мерах.
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17 марта 2020 г. № 80
Приостановление права на розничную продажу алкогольных напитков в государстве в целом в промежутке с 22.00 до 10.00.
На основании пункта 1 части 1 статьи 36 Закона об алкоголе и исходя из чрезвычайного положения, установленного распоряжением Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 г. «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики»:
1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить государстве в целом право на розничную продажу алкогольных напитков в промежутке с 22.00 до 10.00 до окончания чрезвычайного положения.
2. Установленное пунктом 1 ограничение не применяется на борту суднов или самолетов, используемых для международных пассажирских перевозок, а также в отношении мест продажи, расположенных внутри зоны безопасности международных аэропортов и портов.
3. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
4. Согласно части 4 статьи 49 Закона об алкоголе, государственный надзор за выполнение требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, и соблюдение ограничений на потребление алкогольных напитков на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.
5. Распоряжение вступает в силу 18 марта 2020 г. в 22.00. В случае ненадлежащего выполнения распоряжения применяются меры административного принуждения, указанные в части 2 или 3 Закона об охране правопорядка. Распоряжение можно оспорить процессуальным кодексом. Юри Ратас Премьер-министр Таймар Петеркоп Государственный секретарь
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17 марта 2020 г. № 79
Привлечение Кайтселийта к охране общественного порядка во время чрезвычайного положения
На основании части 2 статьи 161 Закона об охране правопорядка и в соответствии с распоряжением Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 г. «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики» и распоряжением Правительства Эстонской Республики № 78 от марта 2020 г. «Временное ограничение пересечения государственной границы из-за распространения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19».
1. Привлечь до 150 действительных членов Кайтселийта и военнослужащих действительной службы, занимающих в Кайтселийте должность мирного времени с воинским званием (далее − член Кайтселийта) к предупреждению и пресечению незаконного пересечения государственной границы или временной контрольной линии, в том числе для исполнения распоряжения Правительства Эстонской Республики № 78 от марта 2020 г. «Временное ограничение пересечения государственной границы из-за распространения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19».
2. При исполнении указанной в пункте 1 задачи член Кайтселийта может применять непосредственное принуждение на основании и в порядке, установленном Законом об охране правопорядка.
3. Использовать для исполнения указанных в пункте 1 задач:
1) до 120 членов Кайтселийта на территории обслуживания Лыунаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;
2) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Ляэнеской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;
3) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;
4) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Восточной префектуры Департамента полиции и пограничной охраны.
4. В сутки до 150 членов Кайтселийта будут при исполнении указанных в пункте 1 задач подчинены соответственно префектам Лыунаской, Ляэнеской, Пыхьяской или Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны.
5. Привлеченному в составе Кайтселийта действительному члену Кайтселийт может платить за исполнение указанной в пункте 1 задачи по письменному ходатайству лица 2 и с согласия начальника структурного подразделения за предоставленные работодателем дни неоплачиваемого отпуска компенсацию в объеме до тридцати календарных дней в размере и порядке, установленных частями 4 и 5 статьи 57 Закона о Кайтселийте.
6. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 г.
7. Распоряжение действует до отпадения необходимости в привлечении Кайтселийта, но не дольше, чем до 15 апреля 2020 г.
Юри Ратас Премьер-министр
Таймар Петеркоп Государственный секретарь
Распоряжение руководителя чрезвычайного положения № 38, принято 17.03.2020
Распоряжение руководителя чрезвычайного положения № 38 о назначении региональных руководителей работ по чрезвычайному положению и информировании населения путем рассылки SMS-сообщений
В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», руководитель особого положения принимает решение:
1. На основании ч. 2 ст. 25 Закона о чрезвычайных ситуациях назначить руководителями работ на время особого положения:
1) в Северном регионе - руководителя Северного спасательного центра Спасательного департамента Марко Рюйа;
2) в Южном регионе - руководителя Южного спасательного центра Спасательного департамента Марго Клаоса;
3) в Западном регионе, за исключением Сааремаа - руководителя Западного спасательного центра Спасательного департамента Хейки Соодла;
4) в Восточном регионе - руководителя Восточного спасательного центра Спасательного департамента Айлара Хольцманна;
5) на Сааремаа - руководителя Сааремааского спасательного округа Западного спасательного центра Маргуса Линдмяэ.
2. В задачи указанного в пункте 1 руководителя работ на время особого положения входит:
1) координация выполнения распоряжений Правительства Республики и руководителя особого положения единицами местного самоуправления;
2) организация сотрудничества между исполнительными органами государственной власти и единицами местного самоуправления при исполнении распоряжений руководителя особого положения и Правительства Республики в регионе;
3) координация обмена информацией в единицах местного самоуправления. 3. На основании ч. 2 ст. 25 Закона о чрезвычайных ситуациях назначить канцлера Министерства экономики и коммуникации руководителем работ на время особого положения в сфере организации информирования об опасности через предприятия электронной связи.
4. В задачи указанного в пункте 3 руководителя работ на время особого положения в сфере информирования об опасности входит организация передачи сообщений с целью информирования об опасности на основании предложений компетентных правительственных учреждений:
1) клиентам предприятий связи, действующих в Эстонии;
2) лицам, находящимся в роуминге на территории Эстонской Республики.
5. На основании ч. 2 ст. 25 Закона о чрезвычайных ситуациях Министерству экономики и коммуникаций довести настоящее распоряжение до сведения Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS.
6. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
7. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Распоряжение может быть оспорено в порядке, установленном в Кодексе об административном судопроизводстве.
Юри Ратас Руководитель особого положения
Принято 16.03.2020 № 31
Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на передвижение после пересечения государственной границы
В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», руководитель особого положения постановляет:
1. На основании п. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение на 14 календарных дней для лица, которому на государственной границе Эстонской Республики был разрешен въезд в Эстонию. В течение 14 дней после въезда в Эстонию лицу запрещено покидать место жительства, указанное в декларации о состоянии здоровья, или в документе, подтверждающем оказание услуги здравоохранения, или место постоянного пребывания.
2. Место жительства или место постоянного пребывания можно покинуть по распоряжению работника здравоохранения или чиновника полиции либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лица.
3. Ограничение, указанное в пункте 1, не распространяется на следующих лиц, которым был разрешен въезд в Эстонию и которые не имеют признаков болезни:
1) сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, расположенных в Эстонии, или члены их семей или иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества;
2) лица, непосредственно связанные с перевозкой товаров или сырья;
3) лица, непосредственно связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе члены экипажа, обслуживающего международное общественное транспортное средство;
4) лица, обслуживающие туристические группы и непосредственно связанные с оказанием услуги пассажирских перевозок;
5) работники здравоохранения или другие лица, оказывающие услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации;
6) лица, которым было разрешено пересекать государственную границу с целью передвижения в страну своего проживания; 6 1 ) лица, пересекающие границу с целью проезда до места работы или с места работы до места жительства из Валга в Валка и наоборот; [RT III, 16.03.2020, 6 - вступило в силу 17.03.2020] 7) лица, которым Департамент полиции и пограничной охраны выдал разрешение на въезд в Эстонию на основании их специального ходатайства.
4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях с целью разрешения чрезвычайной ситуации, приведшей к введению особого положения, поручить Департаменту полиции и пограничной охраны обеспечить установленные настоящим распоряжением ограничения по передвижению в соответствии с предусмотреннымив распоряжении условиями.
5. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.
6. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
7. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 года. Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Эстонской Республики. В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Распоряжение может быть оспорено в порядке, установленном в Кодексе об административном судопроизводстве.
Распоряжение № 29 от 14 марта 2020 года
Распоряжение руководителя чрезвычайного положения в связи с введением ограничений на деятельность учреждений общественного назначения.
В соответствии с введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики» чрезвычайным положением руководитель чрезвычайного положения постановляет:
1. На основании п. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение в следующих учреждениях общественного назначения: спортзалы, тренажерные залы, бани и сауны, спа, спортклубы, плавательные бассейны, водные центры, центры дневного досуга и детские игровые комнаты.
2. Указанное в пункте 1 ограничение не распространяется на работников вышеупомянутых учреждений.
3. Указанное в пункте 1 ограничение не распространяется на учреждения, которые оказывают социальную и медицинскую помощь, а также услуги суповой кухни. Ограничение не распространяется и на учреждения, которые обеспечивают продуктами питания неимущих людей, оказывают попечительские услуги, услуги по оказанию помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и лечебно-реабилитационные услуги.
4. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.
5. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной и телекоммуникационной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно. 6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке. Пояснительная записка к распоряжению будет опубликована на домашней странице Правительства Эстонской Республики. В случае невыполнения соответствующих установленным требованиям мер применяются указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка средства административного принуждения. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма принудительного денежного взыскания составляет 2000 евро. Распоряжение можно оспорить в порядке, утвержденном Административно-процессуальным кодексом.
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас (заверено электронно-цифровой подписью)