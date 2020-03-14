Распоряжения правительства об объявлении чрезвычайного положения и дальнейших мерах.

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», руководитель особого положения постановляет:

1. На основании п. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение на 14 календарных дней для лица, которому на государственной границе Эстонской Республики был разрешен въезд в Эстонию. В течение 14 дней после въезда в Эстонию лицу запрещено покидать место жительства, указанное в декларации о состоянии здоровья, или в документе, подтверждающем оказание услуги здравоохранения, или место постоянного пребывания.

2. Место жительства или место постоянного пребывания можно покинуть по распоряжению работника здравоохранения или чиновника полиции либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лица.

3. Ограничение, указанное в пункте 1, не распространяется на следующих лиц, которым был разрешен въезд в Эстонию и которые не имеют признаков болезни:

1) сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, расположенных в Эстонии, или члены их семей или иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества;

2) лица, непосредственно связанные с перевозкой товаров или сырья;

3) лица, непосредственно связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе члены экипажа, обслуживающего международное общественное транспортное средство;

4) лица, обслуживающие туристические группы и непосредственно связанные с оказанием услуги пассажирских перевозок;

5) работники здравоохранения или другие лица, оказывающие услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации;

6) лица, которым было разрешено пересекать государственную границу с целью передвижения в страну своего проживания; 6 1 ) лица, пересекающие границу с целью проезда до места работы или с места работы до места жительства из Валга в Валка и наоборот; [RT III, 16.03.2020, 6 - вступило в силу 17.03.2020] 7) лица, которым Департамент полиции и пограничной охраны выдал разрешение на въезд в Эстонию на основании их специального ходатайства.

4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях с целью разрешения чрезвычайной ситуации, приведшей к введению особого положения, поручить Департаменту полиции и пограничной охраны обеспечить установленные настоящим распоряжением ограничения по передвижению в соответствии с предусмотреннымив распоряжении условиями.

5. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

6. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.