Государство настоятельно рекомендует турфирмам вернуть своих людей обратно домой

Мы просим туристические фирмы отнестись к данной ситуации с пониманием и действовать быстро. «В ситуации, когда распространение коронавируса растет и страны закрывают границы, разумно вернуть своих людей обратно домой», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. «С каждым часом растет вероятность того, что вернуться домой будет очень трудно или даже невозможно», - добавил министр.

Все люди должны учитывать, что ситуация меняется быстро, и что при поездке в некоторые страны можно не попасть туда или оказаться в карантине. Поэтому мы настоятельно рекомендуем туристическим фирмам как можно быстрее организовать возращение в Эстонию людей, находящихся сейчас за границей.

«Безопасность людей и их безопасное возвращение домой является сейчас для нас приоритетом, и мы призываем все туристические фирмы действовать быстро», - сказал Аас.

Также нужно соблюдать рекомендации Министерства иностранных дел не отправляться в ближайшие месяцы за границу и не приглашать в Эстонию людей из других стран. После возвращения в Эстонию, если речь идет о регионе повышенного риска, как жители Эстонии, так и граждане других стран должны оставаться две недели в изоляции. Нужно следить за своим здоровьем и следовать инструкциям Департамента здоровья.

Если турист, находящийся за границей по пакетному туру, попал «в ловушку», то согласно статье 8781