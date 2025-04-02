В Нарве открылась уникальная в Эстонии 3D- и мультимедийная студия

Основатели студии, Алексей Иванов и Дмитрий Шутов, видят в Нарве большой потенциал для создания современных визуальных технологий и вывода их на глобальный рынок. «В Ида-Вирумаа активно развивается киноиндустрия, и растёт потребность в квалифицированных специалистах по визуальным технологиям. При этом уровень безработицы в регионе остаётся высоким, а многие местные жители обладают техническими навыками — именно они могут найти себя в быстрорастущей сфере 3D-технологий», — сказал Алексей Иванов.

Дмитрий Шутов добавил, что Нарва также обладает значительным потенциалом, чтобы стать центром разработки игр. «На данный момент развитие ограничивает нехватка квалифицированных специалистов, но 3Wave как раз и стремится восполнить этот пробел», — отметил он.

Открытие мультимедийной студии поддержала Startup Estonia в рамках программы развития Ида-Вирумаа. Руководитель проектов регионального развития Startup Estonia Элина Дубова отметила, что Ида-Вирумаа во многих отношениях является идеальным местом для запуска такой инициативы. «Цель Startup Estonia — укреплять стартап-сообщества за пределами крупных городов, таких как Таллинн и Тарту, и я очень рада, что у жителей Ида-Вирумаа появилась уникальная возможность получить ценные знания, практический опыт и полезные контакты в такой перспективной сфере, как визуальные технологии. Надеюсь, что студия 3Wave даст толчок и к появлению новых стартапов в регионе», — сказала Дубова.

Цель студии 3Wave — подготовка нового поколения креативных специалистов в сфере визуальных технологий. Долгосрочной задачей является также поддержка формирования профессионального сообщества в Нарве, способного разрабатывать и реализовывать высококачественные 3D-проекты для игр, кино и других областей мультимедиа.

В центре будут проводиться интенсивные курсы по 3D-моделированию и цифровой визуализации, ориентированные как на специалистов креативных индустрий, так и на людей, желающих переквалифицироваться и начать карьеру в новой быстрорастущей сфере. Кроме того, в этом году студия 3Wave организует ряд бесплатных мероприятий, таких как мастер-классы, открытые лекции, дни развития портфолио и финальный гала-вечер, на котором будут представлены проекты участников программы.