Со вторника Эстония закрывает границу для иностранцев

"Правительство решило, чтобы остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Эстонии временно восстановить пограничный контроль по всей границе, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Разумеется, в Эстонию по-прежнему смогут вернуться все жители страны и их близкие родственники".

"Это означает, что Эстония закрывает границу, но есть ряд практических исключений", - добавил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Кроме того, в Эстонию пропускается транспорт, занимающийся международными перевозками товаров (в том числе продовольственных и медицинских), в том случае, если у них отсутствуют симптомы коронавируса COVID-19. Также пропускаются люди, оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива.

"В Эстонии достаточные запасы продовольствия, как на складах магазинов, так и в государственном резерве. Поэтому нет причин опасаться нехватки продуктов питания или товаров первой необходимости. В магазинах есть смысл разом покупать только то, что действительно нужно", - отметил Ратас.

Через Эстонию разрешается проехать иностранцам, чтобы добраться до своей родной страны, в том случае, если у них нет симптомов короновируса COVID-19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.

Ограничений на выезд из страны введено не было.

На кабинетном совещении поддержали требование, чтобы все лица, въезжающие в страну с 17 марта, провели две недели в изоляции. Государство также призывает не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

Если у жителей Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, им необходимо будет позвонить на горячий круглосуточный телефон консульской помощи: +372 53 01 9999

Распоряжение № 78 от 15 марта 2020 года

Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения вызывающего болезнь СOVID-19 коронавируса

На основании п. 1 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением вызывающего болезнь COVID-19 коронавируса в мире и распространением его внутри Эстонии, а также с большой долей вероятности расширением зоны распространения вируса и с опасностью обусловленного этим обстоятельством массового заражения ввести временные ограничения на пересечение внешней границы для желающих въехать в Эстонию и внутренней границы с временным восстановлением пограничного контроля на внутренней границе.

2. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию гражданам Эстонии; лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в стране; лицам, имеющим, согласно Регистру народонаселения, постоянное место жительства в Эстонии.

3. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

4. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и промышленного сырья.

5. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения и другие услуги, необходимые для разрешения экстремальной ситуации.

6. В отдельных случаях Департамент полиции и погранохраны может разрешить пересечение границы въезжающим в Эстонию иностранцам: 1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или жена являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии; 2) не имеющим симптомов болезни, если их въезд в страну обоснован особым ходатайством.

7. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, которым необходимо в срочном порядке пересечь территорию Эстонии в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, при условии, что они не имеют симптомов болезни.

8. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели. 9. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 года. Юри Ратас Премьер-министр Таймар Петеркоп Государственный секретарь