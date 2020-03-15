Люганузеское волостное управление просит не приводить детей в понедельник в детский сад

Кризисная комиссия Люганузеской волости просит с понедельника оставить детей детсадовского возраста дома, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.
Тех родителей, которые не могут оставить детей дома, волостное управление просит подтвердить в письменной форме, что они или их ребенок не были за границей в течение последних 14 дней, а также не находились в контакте с лицами, в отношении которых может иметься подозрение на заражение.
"Кризисный комитет постоянно слышит о том, что вернувшиеся из-за границы родители безответственно приводят своих детей в детский сад. Не понимая серьезности ситуации и подвергая опасности здоровье других детей. Детские сады будут открыты лишь в том случае, если мы сможем предотвратить случаи заражения в них", - сообщила кризисная комиссия Люганузеской волости и заявила, что в противном случае волостные детские сады будут закрыты.