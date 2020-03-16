Решение об отмене мероприятий за Нарву приняло правительство Эстонии

Мэр Нарвы Алексей Евграфов провел 12 марта, в четверг, внеочередное заседание городской кризисной комиссии, где обсуждалась готовность города к борьбе с распространением коронавируса. Там, согласно распространенному сообщению, представители водоканала, электро- и теплосетей "говорили о своей готовности оказывать жизненно важные услуги горожанам".

Решение об отмене массовых мероприятий на территории города нарвские власти в тот момент не приняли. Лишь было предложено отменить до 1 мая в городских учреждениях все иностранные командировки, а в школах отменить все зарубежные экскурсии. "В Нарве на данный момент не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом", - аргументировала городская кризисная комиссия в своем сообщении.

Узнав, что массовые мероприятия в Нарве не запрещены, с открытым обращением к нарвитянам и просьбой не участвовать в молодежной инфоярмарке "Ориентир" обратились сообща депутат Рийгикогу Катри Райк и депутат Европарламента Яна Тоом. "Власти Нарвы живут в своем мире. Они не верят в эпидемию", - отметили дамы.

"Мы не хотим никого пугать, но мы призываем проявить здравомыслие и отказаться от проведения "Ориентира". Жертвы, принесенные в Китае и Италии, нельзя обессмысливать. Нам дали время подготовиться, нам показали, к чему приводит беспечность. Давайте сделаем выводы и не будем рисковать здоровьем своих детей", - среди прочего говорилось в открытом обращении Райк и Тоом.

В ночь на 13 марта, почти в полночь, правительство Эстонии объявило по всей стране чрезвычайное положение, во время которого проведение массовых мероприятий запрещено. Тогда наутро отдел культуры Нарвской горуправы опубликовал сообщение, что инфомесса "Ориентир-2020" переносится на неопределенное время.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов пояснил "Северному побережью", что вопрос о непроведении "Ориентира" обсуждался городской кризисной комиссией накануне. На тот момент такого решения не приняли.

- Утром 13 марта я в любом случае должен был бы дать распоряжение о переносе "Ориентира", даже если бы его сами организаторы не сделали это. Решение мной было принято накануне вечером, когда административный аппарат уже не работал и мы не могли оформить это дело, - объяснил Евграфов.

Представители государственного департамента здоровья 12 марта, когда режима ЧП еще не было, провели встречу с представителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Заместитель гендиректора департамента по вопросам здравоохранения Елена Томасова предлагала самоуправлениям по возможности не проводить и запретить массовые мероприятия.

Затем на встрече с прессой Томасова объяснила, что у мероприятий по выявлению у людей коронавируса довольно маленькая эффективность, отчего очень важны превентивные меры.

- Когда человек приезжает (из стран с риском заражения), и даже если у него есть коронавирус, то температура поднимается только по прошествии инкубационного периода. При этом любая мера противодействия снижает на какой-то процент возможность и вероятность распространения заболевания. Это касается всех внедряемых мероприятий - они все дают свой процент к снижению распространения заболевания в нашей стране, - объяснила Томасова важность ограничений.

Она предположила - притом оговорившись, что точных данных еще нет, - что активизация распространения коронавируса носит сезонный характер. "К апрелю-маю заболеваемость должна пойти на спад - это прогнозировать я не берусь, но ученые говорят, что такое возможно".