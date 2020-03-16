В "Pargi Кeskus" часть магазинов закрыли свои двери

"Мы заботимся о вашем здоровье, исходя из высокой угрозы вируса обслуживаем вас бесконтактно в э-магазине. Откроемся при первой возможности", - написано в объявлении на стеклянной стене закрытого магазина "Expert".

Посетителей необычно мало

Кроме самого "Expert", магазина компьютеров "Klick", представительства "Tele 2", нескольких магазинов поменьше и заведения питания "Pargi Resto" в понедельник был закрыт также магазин товаров для дома "Koduekstra". Завмагазином Лууле Копаладзе отметила, что такое решение приняли в воскресенье в интересах безопасности собственных шести работников и клиентов после того, как стало известно, что у работника расположенного по соседству в том же центре магазина "Expert" выявлен коронавирус.

По словам Копаладзе, поначалу магазин "Koduekstra" будет закрыт в понедельник и вторник. "Потом посмотрим, какой будет ситуация к тому времени".

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур сказал в понедельник днем, что в "Pargi Кeskus" закрылись уже около половины магазинов. "Очевидно, за сегодняшний и завтрашний день этих закрытий магазинов будет еще больше, - сказал он, отметив, что речь идет о добровольном решении магазинов. - Но я думаю, что в нынешней ситуации разумно временно приостановить деятельность. Главное, чтобы продуктовый магазин и аптека продолжили работать".

Проектный руководитель "Pargi Кeskus" Аллан Мянд отметил, что решение о закрытии или открытии магазинов принимают каждый арендатор или концерн сами. "У нас нет законных оснований для принуждения кого-либо ", - сказал он, добавив, что со стороны центра во всем здании постоянно проводится тщательная дезинфекция.

В понедельник в "Pargi Кeskus" было необычно мало людей, да и на больших парковках стояло всего несколько десятков машин. "В одном заведении питания, которое еще было открыто, в обед не было ни одного человека, - привел пример Мянд. - Единичные покупатели в магазинах все же видны, но понятно, что люди сейчас осторожны и делают то, что им рекомендуют, и по возможности мало бывают в общественных местах".

В Ида-Вирумаа коронавирус выявлен у пяти человек

По состоянию на понедельник после полудня в Ида-Вирумаа коронавирус был установлен у пяти человек.

Если на прошлой неделе тесты показали позитивный результат анализа у четырех жителей Ийзаку, то в понедельник подтвердилось также заражение одного жителя Йыхви.

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что житель Йыхви заразился в Эстонии. "Он находился в компании, где был также, как выяснилось позднее, человек с позитивным анализом. Сейчас он находится с семьей дома. Под угрозой заражения в первую очередь его близкие, угрозы более широкого распространения вируса через него нет", - отметила Муузикус.

По сообщению Департамента здоровья, к утру понедельника в Эстонии коронавирус был диагностирован у 205 человек. Департамент констатировал, что количество заразившихся людей, вероятно, больше, а с учетом распространения вируса на месте количество заболевших наверняка вырастет еще.

У большинства пациентов с коронавирусом симптомы заболевания легкие. Средний заразившийся в Эстонии, судя по теперешним данным, - это человек средних лет, особой разницы между числом заразившихся женщин и мужчин нет. Детей и пожилых людей среди заразившихся мало.