Большинство воспитанников йыхвиских детсадов остались дома

По словам йыхвиского волостного старейшины Макса Каура, хорошо, что большая часть родителей прислушались к призыву оставить детей при возможности дома. "В детсады действительно пришли только те дети, которые здоровы и у родителей которых нет возможности оставить их дома. Это хороший результат", - сказал Каур.

Директор муниципального учреждения "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс отправила в пятницу родителям детсадовцев сообщение, что если у них есть возможность оставить ребенка дома, то она рекомендует в период пика распространения вируса воспользоваться этой возможностью. Она добавила, что независимо от того, много ли детей придет на место, они не планируют закрывать группы.