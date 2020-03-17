ВРЕМЯ: Акция в поддержку снижения учебного взноса в нарвских гимназиях

Родители объясняют свою просьбу тем, что у многих возникают трудности с уплатой учебного взноса, который сейчас составляет 75 крон. Хотя горуправление ежегодно освобождает определенный процент неуспевающих учеников от уплаты учебного взноса, неплатежеспособных так много, что родительским комитетам приходится брать уплату взноса за многих детей на себя. Даже бывали случаи, когда из-за неплатежеспособности ученик был вынужден уйти из школы. ("Põhja Kodu", 11 марта 1940 г.)

Охотники призывают помочь зверям

Мяэтагузеская охотсекция призывает жителей окрестностей пожертвовать съестные припасы косулям и кабанам; со своей стороны, обещают нынче на косуль не охотиться.

- У лесных животных сейчас очень трудное время, - обосновал председатель Мяэтагузеской охотничьей секции Мартин Мяги призыв, опубликованный в мяэтагузеской волостной газете. - Также осенью предлагали волостным жителям возможность избавиться от яблочного изобилия, вывесили объявление и установили контейнеры, куда складывать яблоки. Особо много не принесли, но и это была помощь.

Охотники в любом случае подкармливают зверей с осени до весны. На 9500 гектарах Мяэтагузеской охотсекции - десять кормушек, куда по меньшей мере пару раз в месяц мешками привозят зерно. Чтобы хоть у кабанов постоянно был корм. И когда отправляются на охоту, в автомобиль непременно бросят мешки с зерном.

Нынешней зимой добраться до кормушек и самим охотникам было непросто. К счастью, у двоих из них есть трактор с плугом, и таким образом удалось немного сэкономить на расчистке дороги.