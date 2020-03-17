Ида-вирумааское образование на ветру перемен

Бег наперегонки во имя гарантии современного и конкурентоспособного образования затрагивает все школы, желающие давать молодежи своего региона образование, которое обеспечивало бы знания и умения, необходимые для успешности в сегодняшнем быстроменяющемся мире.
В случае ида-вирумааских школ к этому добавляются еще некоторые вызовы, связанные с обучением в мультикультурной школе в двуязычной среде.
Интеркультурное образование как шанс
В Ида-Вирумаа существует мультикультурная среда, и внимание следовало бы обратить на то, что либо мы просто живем вместе в мультикультурном обществе, либо также по-настоящему действуем во имя того, чтобы достичь интеркультурных компетенций. Интеркультурное образование не столько подчеркивает культурные различия, сколько толерирует разные точки зрения на мир и считает различия скорее обогащающим моментом.
Такие цели мы поставили в открывшейся менее года назад Кохтла-Ярвеской госгимназии. Мы акцептируем индивидуальную историю и фон каждого ученика, а также поддерживаем интеркультурное общение между учениками как в учебной работе, так и за ее рамками. Понятно, что на реализацию таких ценностей непосредственно влияет то, поставлены ли они целью в той или другой школе.
Школьный руководитель - двигатель или тормоз, администратор или инициатор?
Любой человек связан с какой-нибудь школой - как ученик, родитель, выпускник или друг школы. Было бы полезно, забавно и в то же время важно осмыслить, какую роль играет руководитель связанной со мной школы. Является он инициатором и двигателем школы или, напротив, администрирующим тормозом?
В развитии школы "бутылочным горлышком" служит школьный руководитель, создающий команду и являющийся штурманом формирования школьной культуры. Школьный руководитель должен формировать школьную культуру, инициировать образовательные инновации и развивать их. Касается ли это неизбежности реформ в сети образования - превращения сельских гимназий в основные школы - или смелости взглянуть на себя со стороны и вовремя уйти, предоставив возможность руководить школой кому-то более талантливому.
Долговременное пребывание на посту школьного руководителя не является оправданием для само собой разумеющегося продолжения деятельности в этой должности или подаренной привилегией - вследствие отставших от времени ценностей или их отсутствия. Поэтому понятны возникшие в последнее время в образовательной жизни Ида-Вирумаа, и особенно среди некоторых школьных руководителей, турбулентность и паника, стремление оправдать застой, подчеркнуть свое чувство патриотизма, сослаться на некоторых успешных и именитых выпускников - и продолжать при этом по-старому, быть нетерпимыми к изменениям, новшествам и содержательному сотрудничеству.
Приход Кохтла-Ярвеской госгимназии
Приход Кохтла-Ярвеской госгимназии на образовательный ландшафт Ида-Вирумаа вызвал фурор. Предшествовавшая открытию школы путаница (взгляды и ожидания разных групп по интересам относительно учебного языка и организации школы с учетом языкового и культурного фона региона, руководство и отношения с местным самоуправлением и остающейся сетью основных школ и т.д.) принесла школе нового руководителя, который сформировал команду, с которой можно создавать здесь объединяющую общины ида-вирумааскую образовательную жемчужину и центр компетенции.
Да, действительно, привлекая при этом людей со всей Эстонии, но приглашая не "спасать" что-то или кого-то, а в миссию, чтобы вместе делать хорошую школу. Слишком долго ида-вирумааское образование было в роли отстающего, пора изменить эту ситуацию. Открытие новой госгимназии создало хорошие предпосылки для этого.
Двух сильных госгимназий в здешнем регионе было бы достаточно, чтобы обеспечить гимназическое образование хорошего качества. Однако если какая-то сельская гимназия сможет и в дальнейшем составлять конкуренцию и заслужит также доверие учеников и родителей, то пожалуйста: жизнеспособная и сильная гимназия всегда приветствуется и служит интересам учащихся.
Мы видим у действующей пятый год и ищущей сейчас свой фокус Йыхвиской госгимназии потенциал, чтобы вырасти в мощного стратегического партнера Кохтла-Ярвеской гимназии. Две госгимназии могло бы объединить обеспечение крепкого гимназического образования во всем Ида-Вирумаа. Это тоже родится не само собой, нужно приложить усилия и быть готовыми к переменам, начиная со школьных руководителей, у которых были бы на то желание и способности.
Решение о сохранении маленьких сельских гимназий принимали бы не политики, а ученики, голосующие ногами и выбирающие лучшую учебную среду. Но для этого необходимо хорошее сотрудничество, предпосылкой которого являются умные и предприимчивые школьные руководители; это уравнение со множеством переменных, ответственность за решение которого несет также содержатель школы. Прежде всего - путем выбора четких целей, а также правильного и деятельного школьного руководителя.
Вместо того чтобы враждовать и завидовать друг другу, ида-вируским школьным руководителям стоит осуществлять сотрудничество по существу, при котором партнерство и конкуренция шли бы рука об руку. Хотелось бы видеть больше готовности к такому сотрудничеству. К сожалению, царящая сейчас ситуация служит почвой для тех сидящих в зоне комфорта школьных руководителей, которые, игнорируя необходимость изменений, каждую весну выписывают свидетельства об окончании школы, не соответствующие сущности честного образования.
Таким образом, может пройти еще недопустимо много времени до такого выпуска основной школы, который будет владеть эстонским языком на требуемом уровне. Однако мы желаем быстрых изменений и не хотим давать для этого дополнительное время, ведь ученики достойны лучшего образования сейчас и сразу.
К счастью, навсегда закончился поток золотых медалей в некоторых закрытых русскоязычных гимназиях, которому противоречили в то же время низкие результаты госэкзаменов в этих же школах, подающие ученику и родителям ложный сигнал, будто все хорошо, обманывающий как ученика, так и государство. Пусть нормой станет честное управление школой!
Положение с изучением эстонского языка в Ида-Вирумаа
Одной из острейших бед образовательной жизни Ида-Вирумаа является слабое знание эстонского языка выпускниками русских основных школ, а также их способность справляться в сильной эстонской гимназии. Школам надо понимать и действовать так, чтобы уже ученик основной школы понимал, какое конкурентное преимущество даст ему на рынке труда владение как эстонским, так и русским языком.
Если ученик осознает необходимость знания эстонского языка, то увидит в нем возможность саморазвития и будет мотивирован учить этот язык. По результатам проведенного Тартуским университетом в 2017 году исследования "Eesti keeleseisund" выяснилось, что главный упор при изучении эстонского языка как второго до сих пор слишком сильно делался в гимназической ступени, в то время как ресурсы следовало бы сосредоточить на изучении эстонского языка в основной школе (а также при начальном образовании).
Судя по исследованию, проблемой является как компетенция учителей, то есть методы обучения и знание эстонского языка учителями, так и доступность методик и учебных материалов. По нашей оценке, проблема заключается и в воле школьного руководителя, ведь многие рычаги при изменении дел в школе находятся в руках руководителя школы.
Поддержка иноязычных учеников в основной школе с эстонским языком обучения не может состоять только в том, чтобы им предоставляли возможность изучать свой домашний язык в качестве иностранного на уровне В1. В действительности двуязычная молодежь заканчивает основную школу или гимназию, не владея эстонским языком на уровне родного, а также не усвоив прекрасное владение языком и грамматику своего родного, русского языка. То, какая молодежь потребуется в будущем и какой могла бы стать школа будущего, по сути связано не только с языком.
Школа будущего
Целью школы будущего должна быть поддержка молодежи при формировании более инновационно настроенных, способных нести ответственность и осведомленных людей. В соответствии с меняющимися условиями в обществе, общеобразовательные школы тоже должны постоянно развивать и модернизировать учебные программы, чтобы в них учитывался постоянно меняющийся глобальный контекст.
Главный вопрос: как мы должны сегодня образовывать молодежь, чтобы она понимала происходящие в мире перемены, была в состоянии адаптироваться к ним и формировать наше будущее? Такова главная ответственность и обязанность сегодняшних школ: постоянно развиваться, предлагая ученикам по возможности лучшее образование. Образование нового времени должно поддерживать получение учеником знаний таким образом, чтобы он понимал предметные концепции, осознавал интердисциплинарные связи и владел практической квалификационной информацией.
К счастью, мы замечаем позитивные явления также в образовательной жизни Ида-Вирумаа - например, постоянно расширяющаяся образовательная программа "Предприимчивая школа", фокусирующаяся на ученике как исследователе, первооткрывателе и активном конструкторе знаний.
Оценка качества школ
В контексте Эстонии мы можем на основании нынешней системы оценивать качество школы и образования, опираясь на внешнюю и внутреннюю оценки - экзамены, уровневые работы, вносимые в EHIS данные и школьные результаты внутренней оценки. Кроме того, в Эстонии применяются опросники удовлетворенности, а также фоновые опросники экзаменов и уровневых работ.
Как эстонские, так и международные исследования области высшего образования показали, что влияющими на доступность высшего образования факторами служат социально-экономический статус, происхождение, национальный и/или языковой фон. Если влияние домашнего фона ученика на образовательный выбор считается скорее маленьким, то школа и связанные со школой факторы считаются наиболее важными. Обнаружено, что после получения основного и среднего образования на дальнейшую учебу ученика значительно влияют как успеваемость, так и оценки по госэкзаменам.
Сознательная поддержка учебного пути и образовательного выбора каждого ученика должны быть ответственностью и чувством долга каждой школы. Сегодня мы видим, что некоторые действующие в страхе закрытия школы в Ида-Вирумаа не готовы поддержать другой выбор учеников, как выбор учебы в своей гимназии. К счастью, мы видим также каждый день молодежь, которая критична, мотивирована и в состоянии изучить фоновую информацию, которая требуется им при осуществлении сознательного образовательного выбора.
Обсуждение и сотрудничество между школьными руководителями ведут к сотрудничеству между учителями и учениками. Конкуренция и партнерство в образовательной жизни Ида-Вирумаа являются движущей силой вместе с чувством миссии, неустанным пылом и великодушием, но без мелочности. Кто готов к этому, пусть присоединяется к нам. #missioonileidavirumaale
Тренды школьного образования в Ида-Вирумаа
- Готовность к изменениям
- Уважение к различным культурным пространствам и совместное функционирование с ними
- Состояние эстонского языка у ида-вирумааской молодежи
- Конкуренция и партнерство в жизни образования в Ида-Вирумаа
- Ключевая роль и ответственность школьного руководителя на пути к школе будущего