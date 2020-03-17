Ида-вирумааское образование на ветру перемен

Двух сильных госгимназий в здешнем регионе было бы достаточно, чтобы обеспечить гимназическое образование хорошего качества. Однако если какая-то сельская гимназия сможет и в дальнейшем составлять конкуренцию и заслужит также доверие учеников и родителей, то пожалуйста: жизнеспособная и сильная гимназия всегда приветствуется и служит интересам учащихся.

Мы видим у действующей пятый год и ищущей сейчас свой фокус Йыхвиской госгимназии потенциал, чтобы вырасти в мощного стратегического партнера Кохтла-Ярвеской гимназии. Две госгимназии могло бы объединить обеспечение крепкого гимназического образования во всем Ида-Вирумаа. Это тоже родится не само собой, нужно приложить усилия и быть готовыми к переменам, начиная со школьных руководителей, у которых были бы на то желание и способности.

Решение о сохранении маленьких сельских гимназий принимали бы не политики, а ученики, голосующие ногами и выбирающие лучшую учебную среду. Но для этого необходимо хорошее сотрудничество, предпосылкой которого являются умные и предприимчивые школьные руководители; это уравнение со множеством переменных, ответственность за решение которого несет также содержатель школы. Прежде всего - путем выбора четких целей, а также правильного и деятельного школьного руководителя.

Вместо того чтобы враждовать и завидовать друг другу, ида-вируским школьным руководителям стоит осуществлять сотрудничество по существу, при котором партнерство и конкуренция шли бы рука об руку. Хотелось бы видеть больше готовности к такому сотрудничеству. К сожалению, царящая сейчас ситуация служит почвой для тех сидящих в зоне комфорта школьных руководителей, которые, игнорируя необходимость изменений, каждую весну выписывают свидетельства об окончании школы, не соответствующие сущности честного образования.

Таким образом, может пройти еще недопустимо много времени до такого выпуска основной школы, который будет владеть эстонским языком на требуемом уровне. Однако мы желаем быстрых изменений и не хотим давать для этого дополнительное время, ведь ученики достойны лучшего образования сейчас и сразу.

К счастью, навсегда закончился поток золотых медалей в некоторых закрытых русскоязычных гимназиях, которому противоречили в то же время низкие результаты госэкзаменов в этих же школах, подающие ученику и родителям ложный сигнал, будто все хорошо, обманывающий как ученика, так и государство. Пусть нормой станет честное управление школой!

Положение с изучением эстонского языка в Ида-Вирумаа

Одной из острейших бед образовательной жизни Ида-Вирумаа является слабое знание эстонского языка выпускниками русских основных школ, а также их способность справляться в сильной эстонской гимназии. Школам надо понимать и действовать так, чтобы уже ученик основной школы понимал, какое конкурентное преимущество даст ему на рынке труда владение как эстонским, так и русским языком.