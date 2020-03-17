Учреждения культуры возьмут тайм-аут на пару недель

Двери Нарвского музея, крупнейшего музея Ида-Вирумаа, закрыты. Все, у кого есть такая возможность, работают из домашнего офиса. Те, у кого характер работы этого не позволяет - например, работники по обслуживанию клиентов и уборщицы, - находятся дома в оплачиваемом отпуске. Музей делает все для того, чтобы защитить своих работников от заболевания.

Делают то, что в горячую пору откладывается на потом

Повлечет ли закрытие музея по меньшей мере до 1 мая изменения в рабочем времени, принудительные отпуска или сокращения, директор музея Иво Пости пока сказать не смог. "Подождем пару недель, прежде чем принимать решения", - отметил Пости.

По его словам, они ждут указаний от министерств, но также следят за решениями крупнейших музеев Эстонии, таких как Куму или Эстонский национальный музей (ERM).

Йыхвиский концертный дом тоже закрыл двери и перевел максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу.

- Отмена мероприятий не означает, что работы нет. Цель - найти новые даты для мероприятий, нужно реорганизовать мероприятия двух месяцев и все это скоординировать. Телефоны раскалились докрасна - ведь ситуация новая для всех. Всех, кого можно, отправляем работать на дому, но организационная работа продолжается, - сказала руководитель концертного дома Пийа Тамм.

По ее словам, вскоре они проведут собрание, на котором обсудят все вопросы, в том числе те, что касаются рабочего времени и его реорганизации.

Нарвский театральный центр "Свободная сцена" тоже закрыл свои двери, и шедшие в центре репетиции спектакля "Мой Георг Отс" от НКО "R.A.A.A.M.", премьера которого должна была состояться на этой неделе, приостановлены. Прежде чем урезать рабочее время сотрудников, дождутся информации из Министерства культуры о том, будет ли и в какой мере компенсирован недополученный доход, тем временем в организации занимаются содержательной работой и теми делами, которые были отложены из-за повседневных хлопот.

Зарплату не урежут

Двери Кохтла-Ярвеского центра культуры для посетителей закрыты. Администраторы на работе, уборщицы отдраивают и дезинфицируют здание. "Все творческие работники находятся дома", - сказала директор центра культуры Светлана Короткова.

По ее словам, никаких важных организационных решений, связанных с доходами людей, не принималось: часть людей истратит неиспользованные дни отпуска, часть уйдет в оплачиваемый отпуск, а части придется работать удаленно - указания, как это делать, дадут на собрании. Собрание тоже пройдет не на месте, а удаленно с помощью технических решений.