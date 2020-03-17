Ида-вируские учреждения здравоохранения ограничат плановое лечение

Как Ида-Вируская центральная больница, так и Нарвская больница приостанавливают приемы врачей, исследования и операции, которые можно отложить; это делается, чтобы помешать распространению коронавируса в лечебных учреждениях. Ограничения в связи с чрезвычайным положением вводят и другие уездные учреждения здравоохранения.
Северо-Эстонская региональная больница и клиника Тартуского университета сообщили в прошлую пятницу, что с новой недели ограничивают плановую лечебную работу. В понедельник такое же решение приняли Ида-Вируская центральная больница и Нарвская больница.
Поначалу - до конца месяца
В связи с действующим в государстве чрезвычайным положением Ида-Вируская центральная больница прекращает плановое стационарное лечение, в т.ч. операции, с 17 марта и плановые амбулаторные приемы в поликлиниках с 18 марта. Первоначально этот порядок действует до 31 марта.
- О возможных исключениях, в том числе внеплановых приемах врачей-специалистов, будет сообщено дополнительно. С пациентами, чей амбулаторный прием будет отменен, свяжутся по поводу организации их дальнейшего лечения. Больница продолжает прием всех экстренных пациентов и проведение не терпящих отлагательства процедур, в том числе диализ и проведение химиотерапии для пациентов, у которых диагностирована онкология, - сказал коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре.
Ида-Вируская центральная больница - одна из четырех больниц в Эстонии, которые должны быть готовы к приему пациентов с коронавирусом. По состоянию на понедельник пополудни такой необходимости еще не возникало. "Готовность к размещению больных в больнице имеется и первые кровати в туберкулезном отделении с отдельными входами подготовлены. Если потребность в госпитализации вырастет, то работу больницы реорганизуют в соответствии с кризисной программой", - объяснил Велдре.
С прошлой недели лаборатория Ида-Вируской центральной больницы способна тестировать COVID-19. Пробы работник скорой помощи берет у пациентов на дому, их нельзя сдать у семейного врача или в процедурном кабинете больницы.
Хотя Нарвская больница не находится, так сказать, на передовой в борьбе с коронавирусом, лечебная работа будет ограничена и там: со среды - плановое амбулаторное лечение, а с четверга - плановое стационарное лечение. С каждым пациентом, кого это касается, свяжутся.
- Мы не входим в число тех четырех больниц, которые должны выполнять первую госпитализацию коронабольных. Такая необходимость возникнет у нас, если число пациентов в Ида-Вируской центральной больнице очень вырастет. Плановое лечение мы ограничиваем не только для того, чтобы подготовиться к приему коронабольных, а прежде всего потому, чтобы уменьшить передвижение людей и возможность контактов там, где это можно сделать, - пояснила главврач Нарвской больницы Пилле Летюка.
Для защиты как работников, так и клиентов
Центр здоровья ТОО "Corrigo" в Йыхви устанавливает ограничение оказания услуг поначалу на неделю.
- Мы решили сделать это в первую очередь для защиты своих работников, а также клиентов, - сказала руководитель "Corrigo" по персоналу Мерле Кальюс. - Семейные врачи продолжат прием. Работать будет также дежурный зубной врач. Действовать продолжит рентген, необходимый семейным врачам; о прекращении работы не сообщала также лаборатория "Synlab", но амбулаторный прием закроем.
Прерывание работы коснется, например, физиотерапии, гигиены труда, консультирования. Часть специалистов смогут оказывать услуги в период риска по видеомосту: например, по "Skype" можно будет получить консультацию по душевному здоровью, питанию и логопедии.
На прием к семейному врачу попадут только предварительно зарегистрировавшиеся пациенты. Приходящих с температурой принимать не будут.
В работе оказывающей психиатрическое лечение Ахтмеской больницы тоже произошли связанные с чрезвычайным положением изменения. "Посещения запрещены. Кроме того, со вторника запретим, вероятно, передачи, ведь вирус жизнеспособен в передачах в течение трех суток. Прогулки пациентов тоже ограничены", - сказал главврач Ахтмеской больницы Георгий Белоцерковский.
В случае амбулаторных пациентов предпочтут заочные приемы пациентов.
- Больничная касса разослала сообщение, что для ограничения распространения вируса она финансирует также консультации по телефону. Большая часть пациентов, за исключением тяжелых случаев, нуждаются либо в каком-то лекарстве, либо у них ухудшилось состояние и они нуждаются в консультации, которую можно дать также по телефону или "Skype", - отметил Белоцерковский.
Десять заповедей от семейного врача
1. Сохраняйте спокойствие и здравомыслие!
2. Следуйте инструкциям, данным на сайте Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19! Департамент здоровья обновляет информацию ежедневно несколько раз в день. Рекомендации, данные из-за рубежа, могут не подходить в Эстонии.
3. Гигиена: мойте руки! Старайтесь держаться подальше от заболевших! При чихании и кашле прикройте нос и рот предплечьем, затем немедленно вымойте руки. Использованный носовой платок или салфетку выкиньте немедленно!
4. Если вы здоровы, вы можете вести обычную жизнь, даже если вы побывали в странах, где случаи коронавируса уже имелись. При отсутствии симптомов маловероятно, что вы заражены.
5. Если вы заболели, оставайтесь дома!
6. Лечитесь так же, как лечились бы при любом другом вирусном заболевании: отдыхайте, принимайте жаропонижающие и другие снимающие симптомы препараты. Они не ускорят выздоровление, но вы почувствуете себя лучше.
7. Если вы заболели, проконсультируйтесь со своим центром семейных врачей или по инфотелефону 1220 - это бесплатный круглосуточный телефон.
8. В центр семейных врачей идите лишь в том случае, если получили подобные инструкции из центра семейных врачей.
9. Скорую помощь вызывайте в следующих случаях: если есть боль в груди, затруднено дыхание, одышка; помутнение сознания, крайняя слабость.
10. Заболевание наиболее опасно для пожилых, людей, страдающих хроническими заболеваниями (диабет, хронические заболевания дыхательных путей и при сердечной недостаточности), а также страдающих онкологическими заболеваниями и людей, получающих лечение, которое подавляет иммунную систему. Лучше раньше, чем позже!