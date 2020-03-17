Ида-вируские учреждения здравоохранения ограничат плановое лечение

На прием к семейному врачу попадут только предварительно зарегистрировавшиеся пациенты. Приходящих с температурой принимать не будут.

В работе оказывающей психиатрическое лечение Ахтмеской больницы тоже произошли связанные с чрезвычайным положением изменения. "Посещения запрещены. Кроме того, со вторника запретим, вероятно, передачи, ведь вирус жизнеспособен в передачах в течение трех суток. Прогулки пациентов тоже ограничены", - сказал главврач Ахтмеской больницы Георгий Белоцерковский.

- Больничная касса разослала сообщение, что для ограничения распространения вируса она финансирует также консультации по телефону. Большая часть пациентов, за исключением тяжелых случаев, нуждаются либо в каком-то лекарстве, либо у них ухудшилось состояние и они нуждаются в консультации, которую можно дать также по телефону или "Skype", - отметил Белоцерковский.

Десять заповедей от семейного врача

1. Сохраняйте спокойствие и здравомыслие!

2. Следуйте инструкциям, данным на сайте Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19! Департамент здоровья обновляет информацию ежедневно несколько раз в день. Рекомендации, данные из-за рубежа, могут не подходить в Эстонии.

3. Гигиена: мойте руки! Старайтесь держаться подальше от заболевших! При чихании и кашле прикройте нос и рот предплечьем, затем немедленно вымойте руки. Использованный носовой платок или салфетку выкиньте немедленно!

4. Если вы здоровы, вы можете вести обычную жизнь, даже если вы побывали в странах, где случаи коронавируса уже имелись. При отсутствии симптомов маловероятно, что вы заражены.

5. Если вы заболели, оставайтесь дома!

6. Лечитесь так же, как лечились бы при любом другом вирусном заболевании: отдыхайте, принимайте жаропонижающие и другие снимающие симптомы препараты. Они не ускорят выздоровление, но вы почувствуете себя лучше.

7. Если вы заболели, проконсультируйтесь со своим центром семейных врачей или по инфотелефону 1220 - это бесплатный круглосуточный телефон.

8. В центр семейных врачей идите лишь в том случае, если получили подобные инструкции из центра семейных врачей.

9. Скорую помощь вызывайте в следующих случаях: если есть боль в груди, затруднено дыхание, одышка; помутнение сознания, крайняя слабость.

10. Заболевание наиболее опасно для пожилых, людей, страдающих хроническими заболеваниями (диабет, хронические заболевания дыхательных путей и при сердечной недостаточности), а также страдающих онкологическими заболеваниями и людей, получающих лечение, которое подавляет иммунную систему. Лучше раньше, чем позже!

Эстонское общество семейных врачей