В Ийзаку паники из-за коронавируса нет

По состоянию на понедельник, согласно официально подтвержденной информации, из пяти заразившихся коронавирусом в Ида-Вирумаа четверо - жители Ийзаку.

- Паники нет, но люди, разумеется, встревожены и напуганы, - сказали те, у кого спросили мнения о ситуации.

Нужно быть осторожным

Ийзакуский музей закрыли уже в четверг - еще до того, как было отдано всеобщее распоряжение о закрытии этих учреждений.

- Один человек, у которого обнаружили это заболевание, до получения положительного результата побывал в нашем здании, - назвала причину решения кризисной комиссии Алутагузеской волости педагог музея Анне Нургамаа.

Поэтому и работники музея не на своих рабочих местах, а на всякий случай остаются дома.

- Улицы стали малолюднее, но, насколько слышно, никакой паники нет. Мнения очень разные; некоторые, в особенности молодежь, говорят, что вся эта ситуация преувеличена, но большинство скорее осторожны. Я сама тоже не паникую, хотя по возрасту вхожу в группу риска. Считаю, что глупы те, кто пренебрегает мерами предосторожности, - сказала она.

Предприниматели надеются на поддержку от государства

- Страх велик, - констатировал ийзакуский предприниматель и член Алутагузеского волостного собрания Прийт Палмет, отметив, что заразившихся в этих краях, по всей вероятности, больше тех четырех, о которых известно официально.

По его словам, болезни он не боится, но боится всего того, что она за собой влечет: "Коллапс может быть таким, что даже думать не хочется".

Как собственник ийзакуской пиццерии "Peetri Pizza" Палмет констатировал, что оборот там упал как минимум на 50% и заведение держат открытым через силу.

- У нас есть возможность продавать на вынос, если не хочется долго сидеть и есть на месте, - подбодрил он людей посодействовать сохранению местного предприятия. Движение по шоссе поредело настолько, что кроме как на местных жителей надеяться не на кого. А если закрыть заведение общепита, то люди останутся без работы, и опасность банкротства очень велика.

- Сейчас еще неизвестно, в какой мере и каким образом государство придет на помощь предпринимателям. Если эта помощь не придет, в конечном итоге товар у нас останется на руках, сроки реализации истекут, новые заказы сделаны и нужно платить, зарплаты и налоги тоже нужно платить, - сказал он.

Как преподаватель Палмет советует как детям, так и взрослым минимум раз в день проводить час на свежем воздухе - это укрепляет иммунную систему и помогает бороться со стрессом.

В магазине товара достаточно

- В магазине все есть, и никакой толкотни нет, - сказала живущая в Ийзаку Пилле.

- Покупательская паника была два дня: в четверг и пятницу, - отметила заведующая ийзакуским магазином "Grossi" Диана Калмо. - Свои люди ходили не особо чаще обычного, но неместных было очень много.