В Ийзаку паники из-за коронавируса нет

Улицы поселка Ийзаку малолюднее, чем обычно, и люди встревожены.
По состоянию на понедельник, согласно официально подтвержденной информации, из пяти заразившихся коронавирусом в Ида-Вирумаа четверо - жители Ийзаку.
- Паники нет, но люди, разумеется, встревожены и напуганы, - сказали те, у кого спросили мнения о ситуации.
Нужно быть осторожным
Ийзакуский музей закрыли уже в четверг - еще до того, как было отдано всеобщее распоряжение о закрытии этих учреждений.
- Один человек, у которого обнаружили это заболевание, до получения положительного результата побывал в нашем здании, - назвала причину решения кризисной комиссии Алутагузеской волости педагог музея Анне Нургамаа.
Поэтому и работники музея не на своих рабочих местах, а на всякий случай остаются дома.
- Улицы стали малолюднее, но, насколько слышно, никакой паники нет. Мнения очень разные; некоторые, в особенности молодежь, говорят, что вся эта ситуация преувеличена, но большинство скорее осторожны. Я сама тоже не паникую, хотя по возрасту вхожу в группу риска. Считаю, что глупы те, кто пренебрегает мерами предосторожности, - сказала она.
Предприниматели надеются на поддержку от государства
- Страх велик, - констатировал ийзакуский предприниматель и член Алутагузеского волостного собрания Прийт Палмет, отметив, что заразившихся в этих краях, по всей вероятности, больше тех четырех, о которых известно официально.
По его словам, болезни он не боится, но боится всего того, что она за собой влечет: "Коллапс может быть таким, что даже думать не хочется".
Как собственник ийзакуской пиццерии "Peetri Pizza" Палмет констатировал, что оборот там упал как минимум на 50% и заведение держат открытым через силу.
- У нас есть возможность продавать на вынос, если не хочется долго сидеть и есть на месте, - подбодрил он людей посодействовать сохранению местного предприятия. Движение по шоссе поредело настолько, что кроме как на местных жителей надеяться не на кого. А если закрыть заведение общепита, то люди останутся без работы, и опасность банкротства очень велика.
- Сейчас еще неизвестно, в какой мере и каким образом государство придет на помощь предпринимателям. Если эта помощь не придет, в конечном итоге товар у нас останется на руках, сроки реализации истекут, новые заказы сделаны и нужно платить, зарплаты и налоги тоже нужно платить, - сказал он.
Как преподаватель Палмет советует как детям, так и взрослым минимум раз в день проводить час на свежем воздухе - это укрепляет иммунную систему и помогает бороться со стрессом.
В магазине товара достаточно
- В магазине все есть, и никакой толкотни нет, - сказала живущая в Ийзаку Пилле.
- Покупательская паника была два дня: в четверг и пятницу, - отметила заведующая ийзакуским магазином "Grossi" Диана Калмо. - Свои люди ходили не особо чаще обычного, но неместных было очень много.
По словам Калмо, запасов у них было достаточно и ни один товар полностью не закончился. Сейчас народ ходит в магазин как обычно, и теперь это только местные люди. Никаких перебоев с поставками товаров пока не было.
- Наши работники, конечно, встревожены, особенно те, у кого маленькие дети. Моем и дезинфицируем больше, мы справляемся.
Женщина, ответившая на звонок в ийзакуской аптеке, не пожелала разговаривать с журналистом.
Волостные социальные работники защищены
Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер констатировала, что на основании скудной информации, полученной от Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника число заразившихся в волости не увеличилось.
- Нам звонят очень много, звонили и в выходные. Спрашивают, появились ли дополнительные очаги заболевания, как организуют учебную работу, как обеспечить собственную безопасность. Люди постарше спрашивают, как поступать, куда обращаться в случае проблем, - перечислила она наиболее важные темы.
В Ийзаку и Тудулинна детсад закрыт, необходимости закрывать детсад в Мяэтагузе и Иллука пока нет, но решается вопрос о том, каким образом и в каком объеме они продолжат работу.
- Детей в них очень мало, возможно, было бы разумно оставить только одну группу, - Соомер пообещала посовещаться с родителями всех детсадовцев.
- Самоуправление может делать что угодно, но прежде всего люди должны сами взять ответственность, - подчеркнула Соомер. - С проблемами можно смело обращаться в волостное управление, паника не поможет разрешить ситуацию. Наша социальная служба работает, у социальных работников достаточно личных средств защиты - они были еще задолго до появления здесь коронавируса.
Зоны отдыха полны народа
Живущий в Ийзаку Хейнар Юузе не заметил никаких особенных изменений в поселке: люди передвигаются, возле магазинов стоят машины.
Но как руководитель Северо-Эстонской рекреационной зоны отдела организации рекреации Центра управления гослесами он отметил, что в выходные в этих краях на природу отправилось очень много людей - необычайно много.
- Конечно, погода тоже была хорошая, но ведь сейчас как раз и советуют бывать на природе. И поскольку многие места, где в иное время проводят время в выходной, закрыты, люди отправляются гулять, - видит он сразу несколько причин.
Ситуации, аналогичной той, что сложилась в природных зонах в окрестностях Таллинна, где число посетителей, очевидно, придется начать ограничивать, здесь, скорее всего, не возникнет - территория, где можно перемещаться, достаточно велика.
- Если в этой плохой ситуации есть что-то позитивное, это то, что теперь находят больше времени для своих близких, больше занимаются чем-то вместе с семьей, больше думают о своих пожилых близких. Сейчас никому не может быть хорошо и легко.