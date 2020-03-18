Нарвские власти решили накормить нуждающихся в этом школьников

Нарвская горуправа распорядилась организовать раздачу наборов сухих продуктов питания учащимся муниципальных школ разом за десять учебных дней (16-27 марта).
Для этого директора школ прежде всего должны составить списки учеников, которые изъявят желание получить сухпайки.
Также директора в сотрудничестве с их поставщиками услуги школьного питания и по согласованию с Департаментом здоровья разрабатывают собственно наборы пригодных продуктов питания.
Раздавать пакеты с питанием горуправой предписано в течение 23 и 24 марта. При этом велено делать это так, чтобы максимально исключать сбор учащихся.
Ранее Министерство образования и науки ЭР давало пояснение, что школьных обедов нет, когда учеба не ведется в здании школы. Организовывать же питание учащимся по домам в большинстве случаев невозможно из-за невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой и т.д.
"Если школе или местному самоуправлению известны ученики, финансовое положение семей которых не позволяет им нормально питаться, то помощь в виде школьного обеда организуется вместе с социальной службой в индивидуальном порядке" - такова позиция Минобразования.