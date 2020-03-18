Нарвские власти решили накормить нуждающихся в этом школьников

Для этого директора школ прежде всего должны составить списки учеников, которые изъявят желание получить сухпайки.

Также директора в сотрудничестве с их поставщиками услуги школьного питания и по согласованию с Департаментом здоровья разрабатывают собственно наборы пригодных продуктов питания.

Раздавать пакеты с питанием горуправой предписано в течение 23 и 24 марта. При этом велено делать это так, чтобы максимально исключать сбор учащихся.

Ранее Министерство образования и науки ЭР давало пояснение, что школьных обедов нет, когда учеба не ведется в здании школы. Организовывать же питание учащимся по домам в большинстве случаев невозможно из-за невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой и т.д.