Ср, 18.03.2020
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Нарвские власти решили накормить нуждающихся в этом школьников

В школьной столовой.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли

Нарвская горуправа распорядилась организовать раздачу наборов сухих продуктов питания учащимся муниципальных школ разом за десять учебных дней (16-27 марта).

Для этого директора школ прежде всего должны составить списки учеников, которые изъявят желание получить сухпайки.

Также директора в сотрудничестве с их поставщиками услуги школьного питания и по согласованию с Департаментом здоровья разрабатывают собственно наборы пригодных продуктов питания.

Раздавать пакеты с питанием горуправой предписано в течение 23 и 24 марта. При этом велено делать это так, чтобы максимально исключать сбор учащихся.

Ранее Министерство образования и науки ЭР давало пояснение, что школьных обедов нет, когда учеба не ведется в здании школы. Организовывать же питание учащимся по домам в большинстве случаев невозможно из-за невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой и т.д.

"Если школе или местному самоуправлению известны ученики, финансовое положение семей которых не позволяет им нормально питаться, то помощь в виде школьного обеда организуется вместе с социальной службой в индивидуальном порядке" - такова позиция Минобразования.

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