Ср, 18.03.2020
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Суд занялся банкротством предприятий Пеньковского

Мирослав Пеньковский

ФОТО: Илья СМИРНОВ/АРХИВ

В Вируском уездном суде 17 марта прошли предварительные заседания по заявлениям банка "Luminor" об объявлении банкротами пяти предприятий Мирослава Пеньковского.

Размеры требований к предприятиям Пеньковского банк не разглашает, но тяжесть ситуации иллюстрирует то, что только эстонскому государству они задолжали по налогам свыше четырех миллионов евро.

По четырем заявлениям суд решит о временных банкротных управляющих 23 марта, по еще одному заявлению - 31 марта.

Мирослав Пеньковский - 63-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года находятся в Нарве, а головной офис - в Карлсруэ (Германия). Предприятия специализируются на производстве высокоточных изделий из титана, как то лезвия для медицинских скальпелей, детали имплантатов, в том числе стоматологических, и т.д. По имеющимся неточным данным, сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек. Сам он избегает давать комментарии относительно состояния дел в Эстонии.

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