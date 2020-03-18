Суд занялся банкротством предприятий Пеньковского

Размеры требований к предприятиям Пеньковского банк не разглашает, но тяжесть ситуации иллюстрирует то, что только эстонскому государству они задолжали по налогам свыше четырех миллионов евро.

Мирослав Пеньковский - 63-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года находятся в Нарве, а головной офис - в Карлсруэ (Германия). Предприятия специализируются на производстве высокоточных изделий из титана, как то лезвия для медицинских скальпелей, детали имплантатов, в том числе стоматологических, и т.д. По имеющимся неточным данным, сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек. Сам он избегает давать комментарии относительно состояния дел в Эстонии.