Тойла и Нарва-Йыэсуу закрыли детсады

Нарва-йыэсууский и вайвараский детские сады закрыты до 27 марта; расположенные в Тойлаской волости детсады в Тойла, Вока и Кохтла-Нымме будут закрыты до 31 марта; после этого ситуацию вновь пересмотрят.

Для защиты работников

- Мы обсуждали вопрос детсадов еще на прошлой неделе. Предварительно попросили руководителей детсадов изучить, насколько легко или трудно родителям пристроить детей и куда они поведут их, ведь не хотим же мы отправить их к бабушкам-дедушкам. В понедельник, когда встречались, руководитель тойлаского детсада ясно сказала, что хочет защитить своих работников. В кохтла-ныммеский детсад в понедельник утром тоже не привели ни одного ребенка, - сказала помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт.

Родителям, у которых с закрытием детсадов ситуация может оказаться сложной, волость советует при возможности договориться с работодателем и тоже остаться дома.

- На все три детсада таких родителей единицы. Государство сказало нам также, что присмотр за детьми надо обеспечить для тех родителей, которые являются медработниками, спасателями и представителями других важных профессий. Если возникнет такая ситуация, то нам придется открыть дежурную группу, но сейчас необходимости в этом нет, - добавила Эйерт.

Руководство муниципального учреждения "Jõhvi Lasteaiad" порекомендовало родителям оставить детей по возможности дома, но во вторник все здания и группы еще работали.

В списке в общем 489 детей. В понедельник на три здания было 59 детей, во вторник еще меньше - 43. "Это очень хороший показатель: родители, которые могут подержать ребенка дома, делают это. Большое им спасибо за то, что они понимают серьезность положения", - сказала директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс.

По словам Окс, с волостным старейшиной был разговор об открытии дежурных групп, чтобы одна эстоно- и русскоязычная группа имелась либо во всех зданиях, либо в одном из трех. "В среду проведу со своей командой кризисное собрание, на котором обсудим это. Проконсультируемся также с волостью и сообща примем решение".

В Алутагузе в присмотре нуждаются немногие

В Алутагузеской волости на карантине находятся ийзакуский детсад и его филиал в Тудулинна. В мяэтагузеский детсад на этой неделе малышей не привели, однако возможность присмотра за детьми открыта для родителей, которым в связи с работой она необходима.

- У нас в списке 78 детей. В понедельник мы провели опрос, и ни один родитель не сообщил, что ему требуется услуга присмотра за детьми. Один родитель сказал, что это под вопросом. Если возникнет необходимость, то учителя здоровы, в детсаду вируса нет и мы сможем принять детей, - сказала директор Сийри Паккас.