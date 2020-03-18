Тойла и Нарва-Йыэсуу закрыли детсады

Тойлаская волость и город Нарва-Йыэсуу закрыли расположенные на их территориях детсады. Йыхви подумывает о сосредоточении детей в дежурных группах. Повсюду родителей просят оставлять детей по возможности дома.
Нарва-йыэсууский и вайвараский детские сады закрыты до 27 марта; расположенные в Тойлаской волости детсады в Тойла, Вока и Кохтла-Нымме будут закрыты до 31 марта; после этого ситуацию вновь пересмотрят.
Для защиты работников
- Мы обсуждали вопрос детсадов еще на прошлой неделе. Предварительно попросили руководителей детсадов изучить, насколько легко или трудно родителям пристроить детей и куда они поведут их, ведь не хотим же мы отправить их к бабушкам-дедушкам. В понедельник, когда встречались, руководитель тойлаского детсада ясно сказала, что хочет защитить своих работников. В кохтла-ныммеский детсад в понедельник утром тоже не привели ни одного ребенка, - сказала помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт.
Родителям, у которых с закрытием детсадов ситуация может оказаться сложной, волость советует при возможности договориться с работодателем и тоже остаться дома.
- На все три детсада таких родителей единицы. Государство сказало нам также, что присмотр за детьми надо обеспечить для тех родителей, которые являются медработниками, спасателями и представителями других важных профессий. Если возникнет такая ситуация, то нам придется открыть дежурную группу, но сейчас необходимости в этом нет, - добавила Эйерт.
Руководство муниципального учреждения "Jõhvi Lasteaiad" порекомендовало родителям оставить детей по возможности дома, но во вторник все здания и группы еще работали.
В списке в общем 489 детей. В понедельник на три здания было 59 детей, во вторник еще меньше - 43. "Это очень хороший показатель: родители, которые могут подержать ребенка дома, делают это. Большое им спасибо за то, что они понимают серьезность положения", - сказала директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс.
По словам Окс, с волостным старейшиной был разговор об открытии дежурных групп, чтобы одна эстоно- и русскоязычная группа имелась либо во всех зданиях, либо в одном из трех. "В среду проведу со своей командой кризисное собрание, на котором обсудим это. Проконсультируемся также с волостью и сообща примем решение".
В Алутагузе в присмотре нуждаются немногие
В Алутагузеской волости на карантине находятся ийзакуский детсад и его филиал в Тудулинна. В мяэтагузеский детсад на этой неделе малышей не привели, однако возможность присмотра за детьми открыта для родителей, которым в связи с работой она необходима.
- У нас в списке 78 детей. В понедельник мы провели опрос, и ни один родитель не сообщил, что ему требуется услуга присмотра за детьми. Один родитель сказал, что это под вопросом. Если возникнет необходимость, то учителя здоровы, в детсаду вируса нет и мы сможем принять детей, - сказала директор Сийри Паккас.
В Иллука родителей попросили продумать повседневную жизнь семьи на случай, если закрытие детсада станет неизбежным. Помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Соомер отметила, что в присмотре за детьми в Иллука сейчас нуждаются немногие, но такую возможность обеспечить надо. "Когда в ийзакуском детсаду карантин закончится, откроем в конце месяца и его".
Детсады в Люганузеской волости во вторник были открыты, однако волостное управление благодарит всех родителей, которые поняли серьезность ситуации и нашли возможность оставить своего ребенка дома.
В Кохтла-Ярве решение о закрытии не приняли
В Кохтла-Ярве имеется 14 дошкольных детских учреждений. Горуправление не принимало решения о закрытии хотя бы одного детсада, однако родителям настоятельно рекомендовано оставлять детей дома, если есть такая возможность. Поэтому количество детей в детсадах постоянно уменьшается.
- Есть группы, где все родители нашли возможность оставить детей дома. В понедельник в городских детсадах было в общем 294 ребенка, во вторник - 197. Судя по предварительной информации, число детей в следующие дни еще больше сократится, так как родители ищут возможность оставить детей дома, к тому же часть родителей остаются работать на дому, - отметила главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию Эха Карус.
Опираясь на поступившие во вторник инструкции от Министерства образования и науки, она оповестила директоров детсадов, что детсадовская услуга отныне основана строго на потребности, причем у директора есть право уточнить потребность родителя.
По словам Карус, изменения в организации работы детсадов происходят сейчас очень быстро. Например, начиная с вечера вторника воспитатели передают детей за пределами здания детсада, а родителям и чужим заходить в здание не разрешается.
- При организации работы детсадов мы учитываем все обстоятельства: нужно защищать здоровье детей и работников, а также избежать угрозы заражения, но в то же время, по просьбе правительства республики и Министерства образования и науки, следует по возможности долго поддерживать функционирование детсадов.
Во вторник Кохтла-Ярвеское горуправление решило, что услугу круглосуточного ухода за детьми обеспечат при необходимости в двух детсадах. Она предназначена для родителей, работающих на жизненно важных в понимании чрезвычайного положения должностях (например, в полиции, спасательной службе, медицине и пр.), а также на необходимых для жизнеспособности государства рабочих местах.
Государственные инструкции для детсадов
Министерство образования и науки направило местным самоуправлениям и детсадам инструкции по реорганизации работы, чтобы исключить распространение инфекции.
В интересах функционирования государства важно, чтобы работа детсадов и центров ухода за детьми продолжалась, однако при этом число работающих дошкольных детских учреждений должно быть сокращено до предельно необходимого минимума. Чтобы исключить распространение инфекции, при организации работы детсадов и центров ухода за детьми надо учитывать некоторые ограничения.
- Человека с любыми признаками заболевания в здания не пускать.
- В детсадах не проводить занятия по интересам.
- Вход родителей и чужих в здание детсада не акцептировать. Передачу детей воспитателям организовать вне здания.
- По возможности сократить контакты между находящимися в здании людьми.
- Между группами не должно быть передвижения и контактов. Имеющиеся в детсадах спортивные помещения, залы, бассейны и пр. закрыть для общего пользования.
- Организовать контроль за симптомами заболеваний у всех находящихся в здании детсада и принять меры профилактики (мытье рук, наличие дезинфицирующих средств и пр.).
- При реорганизации работы детсада необходимо учитывать рекомендации Департамента здоровья по организации труда работников, входящих в группу повышенного риска (возраст, хронические заболевания с сопутствующим снижением иммунитета и пр.).
- При выявлении в здании детсада человека с симптомами заболевания следует немедленно обеспечить его изоляцию и препятствовать распространению инфекции, согласно указаниям Департамента здоровья.
- Местные самоуправления при необходимости должны обеспечить на своей административной территории оказание услуг детсада и центра ухода за детьми 24/7 для родителей, работающих в жизненно важных в условиях чрезвычайного положения сферах (полиция, спасательная служба, медицина и пр.), а также в областях, необходимых для жизнеспособного функционирования государства (коммунальные и социальные услуги, пищевая промышленность, продуктовые магазины, транспорт и пр.).