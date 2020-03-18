Ида-вируским спортсменам сложно вернуться из Португалии домой

Находящаяся сейчас в Албуфейре (Португалия) известная йыхвиская спортсменка-любительница Кая Йыэметс сказала во вторник вечером "Северному побережью", что в гостинице ежедневно проводятся собрания эстонских спортсменов, на которых обсуждают, что делать. "Как раз сейчас сообщили, что организацией нашего вывоза занимаются и Союз легкой атлетики, и Министерство иностранных дел", - сказала она.

В то же время она отметила, что в Албуфейре обстановка очень спокойная. "Тут довольно безопасно. Новые люди не появляются, только уезжают. В понедельник уехали часть латышей и литовцев. Все эстонские бегуны - их тут около 90 человек - здоровы. Поначалу решили, что потренируемся по крайней мере до конца этой недели, а потом посмотрим, что делать дальше. В то же время договорились, что когда прилетит спецсамолет, то все вместе полетим домой и никто не останется".

В одной гостинице с Каей Йыэметс проживает также, например, 17-летняя силламяэская спортсменка Екатерина Миротворцева, уже установившая в ходьбе десять рекордов Эстонии для взрослых и входящая в число сильнейших спортсменов мира в своем возрастном классе. В расположенном в 80 километрах Монте-Гордо тренируется, по словам Йыэметс, вместе с группой "Treeningpartner" один из лучших ида-вируских стайеров Дмитрий Аристов, а также еще несколько ида-вируских спортсменов.

По словам Йыэметс, гостиничный номер у нее оплачен до конца марта. "Кормят нас три раза в день, с этим проблем нет. Бегаем тут по песчаным дюнам вверх и вниз, что полностью выматывает, пробегаем также участки в парке, - рассказала она о своих тренировках, выразив при этом сожаление, что отменяется Лиссабонский полумарафон, для участия в котором она зарегистрировалась. - Но, может, успеем и посоревноваться, будем оптимистичны и поборем вирусы".

"Postimees" писала во вторник, что возвращение из Португалии становится вследствие отмены полетов в Европе все более сложным и дорогостоящим делом для эстонских легкоатлетов. Тем, кому удалось купить авиабилеты, пришлось заплатить за них вместо обычных 150 евро в четыре раза больше.

Тренер "Treeningpartner" Урмас Рандма еще в субботу сказал, что разумно было бы вернуться в Эстонию, но в ответ некоторые тренирующиеся, по сообщению "Postimees", выразили надежду, что, может, все же нет причин для таких резких шагов. В понедельник днем Рандма констатировал, что ситуация меняется с каждой минутой к худшему и надо быстро решать, возвратиться или остаться на неопределенное время в Португалии. Он допускает, что если заняться покупкой билетов во вторник, то результата это может не дать. Он надеется, что удастся в крайнем случае организовать рейс из Эстонии, который вернул бы в Эстонию всех оказавшихся в ловушке людей.