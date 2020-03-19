ОДИН ВОПРОС: Сколько кайтселийтчиков из Алутагузеской дружины отправилось охранять границу?

- Из нашей дружины на границе каждые сутки находятся посменно десять человек. Они помогают укреплять так называемую зеленую границу, то есть границу территории между погранпунктами, поскольку оттуда часть людей, в свою очередь, переброшена на подмогу в погранпункты. Они патрулируют вместе с опытными пограничниками.

Часть наших участниц "Найскодукайтсе" помогала в нарвском бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны после того, как его недавно снова открыли. Я также спрашивал у нескольких волостных старейшин, не нужна ли помощь "Найскодукайтсе", к примеру, для доставки еды находящимся дома одиноким старикам. Пока говорят, что справляются своими силами. Но если возникнет необходимость, мы, безусловно, готовы прийти на помощь.