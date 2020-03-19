Йыхвиское волостное собрание созвано на заседание, многие не придут из-за угрозы заражения

Из-за чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, депутаты Йыхвиского волостного собрания смогут принять участие в заседании собрания в этот четверг, 19 марта, не покидая дом или основное место работы.
"Проще всего было бы сообщить вам, что заседание волостного собрания состоится в прежнем формате, и кто будет на месте, тот и сможет проголосовать, но, учитывая текущее чрезвычайное положение и мнение некоторых членов волостного собрания, предлагаю в порядке исключения электронное решение для проведения вышеупомянутого заседания волостного собрания вдобавок к присутствию на месте, что даст возможность учесть мнения также тех членов волостного собрания, которые физически не примут участие в заседании, но поучаствуют в электронном формате, что мы приравняем к присутствию на месте", - написал председатель волостного собрания Эдуард Эаст в циркулярном письме, отправленном депутатам во вторник.
Министерство: форму работы выбирает самоуправление
Правовой советник отдела политики в сфере регионального управления Министерства финансов Оливия Талусте 13 марта отправила всем самоуправлениям циркуляр, в котором сообщила, что местные самоуправления имеют возможность выбирать нужные формы для организации своей работы. Например, можно решить проводить заседания местного собрания и управления в электронном формате и объявить заседание собрания закрытым для воспрепятствования распространению заболеваний. "Также местные самоуправления имеют возможность принять решение об отмене заседаний местного собрания в марте, если это необходимо и возможно и вследствие этого не возникнет ситуация, когда, к примеру, бюджет волости или города останется непринятым в течение трех месяцев с начала финансового года и собрание из-за этого окажется недееспособным", - написала она.
Министерство подтвердило, что даже если регламент местного собрания не предусматривает возможности проводить заседания собрания в электронном формате, но введенное в стране чрезвычайное положение или важные текущие вопросы обуславливают проведение заседаний собрания, то в порядке исключения заседание местного собрания возможно провести в электронном виде и без полномочий, проистекающих из регламента местного собрания.
На данном заседании Йыхвиского волостного собрания не будет важных или принципиальных пунктов повестки дня, которые предположительно могли бы представлять интерес для широкой общественности или повлечь обширные дебаты. Однако по закону заседания местного собрания являются открытыми. Чтобы объявить заседание закрытым, поддержавших это решение членов собрания должно быть в два раза больше тех, кто против.
Шаг навстречу осторожным депутатам
Эдуард Эаст сказал, что предложенное решение - это шаг навстречу тем, кто по ряду причин не желает или не может присутствовать на месте из-за чрезвычайного положения. "Поскольку других вариантов у нас особо нет, они могли бы реагировать и голосовать по электронной почте, подтверждая это цифровой подписью".
Хотя в наши дни есть возможность участвовать в собраниях и посредством видеосвязи, Эаст, по его словам, не успел выяснить, у скольких депутатов собрания есть такая техническая готовность. "А э-почта нравится мне тем, что она оставляет след", - добавил председатель собрания.
Сейчас двери Йыхвиской ратуши закрыты, и большая часть чиновников отправлена работать домой.
- В случае с каждым обращающимся решается отдельно, будет ли он принят или же есть возможность электронного общения, - описал Эаст текущую ситуацию. Но в день заседания собрания в зал все же должны попасть все желающие, и только когда волостное собрание большинством голосов объявит заседание закрытым, тем, кто не является членом волостного собрания или волостного управления, придется уйти.
- До этого я не могу объявить заседание закрытым. Один из вариантов - вывесить, к примеру, на двери объявление, что приходить на заседание волостного собрания нежелательно из-за общей ситуации. В чрезвычайной ситуации нет идеальной линии поведения, - сказал Эаст.
Насколько известно "Северному побережью", некоторые члены волостного собрания выразили мнение, что в марте заседание Йыхвиского волостного собрания можно бы отменить или провести его по видеомосту. По словам Эаста, он обсудил эти вопросы с представителями разных фракций и все отнеслись с пониманием к его предложению дать желающим возможность проголосовать в электронном виде.
Председатель крупнейшей фракции волостного собрания "Jõhvi - Meie Kodu" Александр Романович подтвердил "Северному побережью", что, по его мнению, в текущей ситуации созывать заседание волостного собрания в физическом пространстве безответственно. "В государстве действует чрезвычайное положение, но мы соберемся, чтобы обсудить повестку дня, пункты которой весьма малозначительны. А председатель волостного собрания отчего-то даже не хочет рассмотреть возможность отменить заседание или провести его посредством "Skype", - критически высказался он, добавив, что большая часть членов их фракции, вероятно, не придет на заседание.
Представитель крупнейшей оппозиционной фракции "Jõhvi Eest" Нина Негласон тоже сказала, что большая часть оппозиции, по всей вероятности, не придет на заседание.