Йыхвиское волостное собрание созвано на заседание, многие не придут из-за угрозы заражения

"Проще всего было бы сообщить вам, что заседание волостного собрания состоится в прежнем формате, и кто будет на месте, тот и сможет проголосовать, но, учитывая текущее чрезвычайное положение и мнение некоторых членов волостного собрания, предлагаю в порядке исключения электронное решение для проведения вышеупомянутого заседания волостного собрания вдобавок к присутствию на месте, что даст возможность учесть мнения также тех членов волостного собрания, которые физически не примут участие в заседании, но поучаствуют в электронном формате, что мы приравняем к присутствию на месте", - написал председатель волостного собрания Эдуард Эаст в циркулярном письме, отправленном депутатам во вторник.

Министерство: форму работы выбирает самоуправление

Правовой советник отдела политики в сфере регионального управления Министерства финансов Оливия Талусте 13 марта отправила всем самоуправлениям циркуляр, в котором сообщила, что местные самоуправления имеют возможность выбирать нужные формы для организации своей работы. Например, можно решить проводить заседания местного собрания и управления в электронном формате и объявить заседание собрания закрытым для воспрепятствования распространению заболеваний. "Также местные самоуправления имеют возможность принять решение об отмене заседаний местного собрания в марте, если это необходимо и возможно и вследствие этого не возникнет ситуация, когда, к примеру, бюджет волости или города останется непринятым в течение трех месяцев с начала финансового года и собрание из-за этого окажется недееспособным", - написала она.

Министерство подтвердило, что даже если регламент местного собрания не предусматривает возможности проводить заседания собрания в электронном формате, но введенное в стране чрезвычайное положение или важные текущие вопросы обуславливают проведение заседаний собрания, то в порядке исключения заседание местного собрания возможно провести в электронном виде и без полномочий, проистекающих из регламента местного собрания.

На данном заседании Йыхвиского волостного собрания не будет важных или принципиальных пунктов повестки дня, которые предположительно могли бы представлять интерес для широкой общественности или повлечь обширные дебаты. Однако по закону заседания местного собрания являются открытыми. Чтобы объявить заседание закрытым, поддержавших это решение членов собрания должно быть в два раза больше тех, кто против.

Шаг навстречу осторожным депутатам

Эдуард Эаст сказал, что предложенное решение - это шаг навстречу тем, кто по ряду причин не желает или не может присутствовать на месте из-за чрезвычайного положения. "Поскольку других вариантов у нас особо нет, они могли бы реагировать и голосовать по электронной почте, подтверждая это цифровой подписью".

Хотя в наши дни есть возможность участвовать в собраниях и посредством видеосвязи, Эаст, по его словам, не успел выяснить, у скольких депутатов собрания есть такая техническая готовность. "А э-почта нравится мне тем, что она оставляет след", - добавил председатель собрания.