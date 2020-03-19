Зоопарк Пяйте не закрылся для посетителей, о безопасности гостей позаботились

Контактный зоопарк и приют для животных "Päite loomapark" находится в одноименной деревне между Тойла и Силламяэ, в последнее время он обрел немалую популярность не только у окрестных жителей, сюда приезжают из столицы и других городов страны. Животных тут много: кони, корова, козы обыкновенные и мини, кролики, собаки, еноты и другие представители фауны. Совсем недавно этот коллектив четвероногих пополнился осликами.

- В выходные дни, когда погода была по-настоящему весенней, к нам хотели приехать много человек, в понедельник была плохая погода, а во вторник ждали семью из Таллинна, - рассказывает Ксения. - Понятно, что в условиях карантина, когда почти все закрыто, скучно сидеть дома, хочется погулять на воздухе, и лучше с пользой - познать что-то новенькое или просто пообщаться с животными. Но все также знают, что даже небольшое скопление людей пока нежелательно. Мы придумали вариант, который нас обезопасит и в то же время желающие смогут насладиться общением с животными: визит бронируется заранее по телефону 517 0581, мы записываем время и даем человеку или семье час на посещение нашего зоопарка. Никаких других посетителей в это время не будет - мы всегда на месте и проследим за этим.

При въезде в "Päite loomapark" на поле установили палатку - в ней стол, на котором разложены листочки с правилами посещения зоопарка, и Ксения уверена, что гости будут строго им следовать. "Мы доверяем людям, а безопасность - в наших общих интересах", - подчеркнула она.

Теперь в зоопарке - самообслуживание. ФОТО: Päite loomapark

Там же можно взять карту зоопарка, в которой прописаны все животные и номера их вольеров, есть информация, чем их можно кормить и как себя с ними вести. Здесь же гости могут оставить плату за посещение. На столе также лежат одноразовые перчатки, которые можно надеть, а после выхода выбросить в специальный контейнер.

Ксения добавила, что на данный момент никаких кормов для животных зоопарк не принимает, но желающие поддержать приютских собак и кошечек могут оставить деньги на корм. Взятыми с собой морковью и яблоками кормить животных тоже можно, но перед визитом хозяева обязательно сообщат, сколько угощений и кому можно скормить, это зависит от того, сколько людей это уже сделали.

Сейчас на улице прекрасная погода, но потенциальным гостям Ксения рекомендует одеться потеплее, ведь животные находятся на улице, и лучше обуться в резиновые сапоги, так как на поле слякотно и легко испачкать обувь.