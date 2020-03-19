ВРЕМЯ: Нарвские рыбаки на пороге весны

Эти надежды, по крайней мере в районе реки, совершенно не оправдались, так как еще осенью рыбаки столкнулись с низким уровнем воды в реке, что удерживало рыбу поодаль, и с наступлением морозов он снизился еще больше. Из-за сильных морозов река местами даже промерзла до дна. В такой ситуации о подледной рыбалке на реке, конечно, думать не приходилось, и немногие предпринятые попытки не принесли результата. Сложилась ситуация, когда практически все рыбаки на реке Нарве возлагают надежды на весеннюю рыбалку. ("Põhja Kodu", 13 марта 1940 г.)

ОДИН ВОПРОС: здоровы ли свиньи "Сигвара"?

- Наши свиньи здоровы. Я слышал об этом заболевании, но не считаю его настолько серьезным и опасным, чтобы вызвать панику. Департамент ветеринарии и продуктов наверняка известил бы нас, если б следовало предпринимать что-то особенное. Сейчас я необходимости в этом не вижу: дезинфекцией мы все равно занимаемся постоянно и основательно, концентрированные корма покупаем только в одном месте. Видно, надо избегать контактов с фермами, где эта болезнь наблюдалась, - мы порой покупаем свиней в других местах, правда, очень редко, а в ближайшее время делать этого, конечно, не будем. К счастью, сейчас стоит холодная погода, и это препятствует распространению заболевания. Так что причин для тревоги я не вижу. ("Северное побережье", 19 марта 2010 г.)