Чт, 19.03.2020
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ПЕРЕДОВИЦА: Власть должна показывать пример

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В прошлом году всю Эстонию всколыхнуло заседание Йыхвиского волостного собрания, в котором не участвовало ни одного депутата, кроме председателя собрания Эдуарда Эаста. На то заседание, на повестке дня которого было выражение вотума недоверия руководителям волости, не явилась ни оппозиция, ни коалиция, и председатель собрания провел заседание в одиночку.

В этот четверг может произойти та же история - на заседание тоже никто или почти никто не придет, кроме Эаста. Потому что в стране введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса и рекомендуется отменить всевозможные собрания. И с точки зрения рисков исключений нет, неважно, идет речь о репетиции группы народного танца или о заседании местного собрания. Несмотря на это, председатель волостного собрания созвал заседание в зале волостной ратуши, но все же дал людям возможность отправить свой голос с помощью компьютера. Последнее, разумеется, не оставляет депутатам возможности непосредственно принять участие в заседании: задать вопросы, вступить в дискуссию и т.д.

В Йыхвиском волостном собрании 21 депутат, обычно в заседаниях участвует и волостное управление, а также чиновники волостной управы. Так что мы не можем сказать, что риск ничтожен.

Насколько известно, решение Эаста созвать заседание собрания вызвало у депутатов недоумение и недовольство. Ведь публичная власть сообщила народу, что лучшая защита от распространения вируса - сократить контакты и поэтому отменено большинство мероприятий, учреждения публичного сектора закрыты и людям рекомендуют сидеть дома, и эти призывы звучат не очень убедительно, если сама власть поступает наоборот.

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