ПЕРЕДОВИЦА: Власть должна показывать пример

В этот четверг может произойти та же история - на заседание тоже никто или почти никто не придет, кроме Эаста. Потому что в стране введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса и рекомендуется отменить всевозможные собрания. И с точки зрения рисков исключений нет, неважно, идет речь о репетиции группы народного танца или о заседании местного собрания. Несмотря на это, председатель волостного собрания созвал заседание в зале волостной ратуши, но все же дал людям возможность отправить свой голос с помощью компьютера. Последнее, разумеется, не оставляет депутатам возможности непосредственно принять участие в заседании: задать вопросы, вступить в дискуссию и т.д.