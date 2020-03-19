Коронаподозрение: как местное сообщество упекло меня в больницу

Время шло, а работника, который должен взять анализы, все еще не было.

Я волновался, ведь все реальнее становился такой вариант, что в мой дом одновременно явятся и Вируский уездный суд, и скорая помощь "Karell" и параллельно возьмутся за выполнение своих обязанностей. Предчувствия меня не обманули. Судебное заседание в моей квартире уже успело продлиться какое-то время, как я с ужасом увидел в окно, что к дому подъехала скорая помощь.

Мой телефон в те часы раскалился, ведь даже незнакомые знакомых знали, что я - первый коронабольной в Ида-Вирумаа.

Недолго думая, я выскочил на улицу и спросил, сколько места требуется для взятия пробы на коронавирус. Извинился, что у меня в комнате идет сейчас коррупционный процесс и нежелательно, чтобы в зале суда в это же время кто-то ковырялся у меня в носу.

К счастью, для взятия пробы на коронавирус не нужно много места, и мы сумели сделать это в полутораметровом тамбуре. Если кто-то считает, что сдавать кровь на анализ - дело крайне неприятное, то, значит, он ничего не знает об анализе на коронавирус, когда тебе в ноздрю засовывают невероятно длинный стержень, который того и гляди вылезет через ухо, и проворачивают его там, вышибая искры из глаз.

Спрятавшийся за очками, маской и полиэтиленовым халатом работник, напоминавший в своем снаряжении гигантского кузнечика, сообщил, что ответ может прийти через четыре дня - все это время надо сидеть дома и ждать. Если результат будет положительным, то из Департамента здоровья мне позвонят сами, а если негативным, то не позвонят - в этом случае ответ можно увидеть в интернете.

С того момента я стал с тревогой реагировать на каждый телефонный звонок - не звонят ли с незнакомого номера, и каждые полчаса заглядывал в digilugu.ee - не появился ли там ответ.

Однако в это же время в бесконечной социальной сети начали работу медсестра Анамнез и доктор Диагноз. Очень скоро до меня посредством невидимых ведущих местных новостей стали доходить сообщения о том, что мой анализ, насколько известно, позитивный.

В тот же день собралась кризисная комиссия Тойлаской волости, там на заседании официально сообщили обо мне как о коронаподозреваемом, что стало также причиной закрытия Тойлаской гимназии уже со следующего дня, то есть с пятницы (по стране школы закрыли с понедельника).

Пока я ждал результатов теста, представляющие местную медицинскую общественность медсестра Анамнез и доктор Диагноз продолжали вести свою достойную благодарности работу. Я все яснее ощущал, как они, выставив в публичном пространстве свою личную версию моей истории болезни, все старательнее заполняют ее графы.

Мой телефон в те часы раскалился, ведь даже незнакомые знакомых знали, что я - первый коронабольной в Ида-Вирумаа. У многих из тех, с кем я соприкасался в последние дни, нервы явно сдавали. Ведь по сути я был переносчиком смертельного вируса, который подвергает угрозе всех вокруг себя, и на самом деле правильнее всего было бы прибить меня на месте!

В то же время местные инфобюро работали без устали. В вебе в группе общения школьников появилось сообщение, что наряду со мной жертвой нападения вируса стал мой сын.

Вечером коллега Матти (он вместе с нами находился на том самом празднике прессы) сообщил, что и в Йыхви мой коронадиагноз всколыхнул медицински подкованные слои населения. Они оказались еще более информированными, предъявив неопровержимые доказательства того, что меня уже увезли в больницу. Значит, случай уже тяжелый.

В тот момент я представил себе, как местный доктор Диагноз видит меня мысленным взором на больничной койке - под капельницей и прочими аппаратами - корчащегося в агонии из-за коварного вируса...

И тут вдруг телефонный звонок. В пятницу в 19.57. Незнакомый номер. Тревожный момент. "Добрый вечер. Я звоню из Идаского регионального отделения Департамента здоровья. Ко мне поступила таблица с результатами теста, проведенного в Ида-Вируской больнице... Ваш анализ негативный".