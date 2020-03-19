Внутриуездное автобусное движение пока без изменений

Предприятие "Lux Express" временно приостановило международные рейсы и уменьшило объем внутригосударственных рейсов, на наших уездных и городских линиях изменений пока нет.
Автобусное предприятие "Lux Express" в воскресенье сообщило, что временно приостанавливает свои международные рейсы, за исключением рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. В Эстонии сохранится автобусное сообщение со всеми регионами, но в сокращенном объеме.
Поскольку государственная граница закрыта, не ходят также заезжающие в наши края автобусы Санкт-Петербург - Таллинн и Санкт-Петербург - Рига, однако сокращение внутригосударственных рейсов Ида-Вирумаа пока не затронет: рейсов Таллинн - Нарва, Тарту - Йыхви и Тарту - Нарва в списке урезаемых маршрутов нет.
- Мы действуем оперативно, смотрим на ситуацию и анализируем. Как раз сейчас сидим за столом и думаем, - сказал собственник "Lux Ekspress" Хуго Осула в среду утром.
В Ида-Вирумаа пока оставлены только школьные автобусы. В Тойлаской волости не ходит автобус, возивший учеников из Ору через Конью и Вока в Тойласкую гимназию, в Люганузеской волости - автобус, который отвозил детей со всей волости в школу по интересам, в Алутагузеской волости временно сняты с маршрута автобусы, развозившие школьников из Варесметса, Тудулинна и Алайыэ.
- В Мяэтагузе детсад сейчас работает, так что этот автобус еще ходит, - сказал помощник волостного старейшины Олег Кузнецов.
Ида-Вирумааский центр общественного транспорта со вторника отменил связанный с перевозкой учащихся маршрут №98 Люганузе - Пуртсе - Люганузе.
- Это у нас единственный автобус по типу школьного, - сказал руководитель центра Хейки Лутс.
По его словам, прореживать движение на уездных линиях пока не планируется.
- Пассажиров, правда, меньше, но пока ни один автобус не ходит совсем пустым, - сказал он.
В качестве хорошей новости Лутс отметил, что все водители автобусов, обслуживающие уездные маршруты, здоровы.
О сокращении рейсов на кохтла-ярвеских городских линиях речь пока тоже не заходила.
- Это еще не обсуждалось, но возможно, что придется обсудить, - сказал главный специалист горуправления по транспорту Андрей Полудеткин. - Данные о количестве пассажиров мы получаем с двухдневным сдвигом, так что сейчас еще нельзя оценить изменения.
С понедельника также на городских маршрутах передние двери автобусов закрыты и купить билет у водителя нельзя. В процессе валидации карточки никаких изменений нет.