Отели могли бы на время стать приютами

Правительство в течение последней недели призывает находящихся за границей жителей Эстонии вернуться домой. По словам Айвара Оя, все эти люди по возвращении в Эстонию должны остаться в карантине, то есть в изоляции, в том числе и от живущих здесь членов семьи. "Куда же эти люди должны отправиться на две недели? Если они отправятся домой, то угрозе заражения подвергнутся их здоровые члены семьи, которым тогда тоже придется остаться на две недели дома. Не у всех из них есть возможность работать на дому, и вследствие этого еще несколько здоровых людей будут выведены из строя", - рассудил он.

Проблема усугубляется

По его словам, второй вариант - чтобы живущие сейчас дома здоровые члены семьи уехали на две недели. "Во многих семьях сейчас приходится принимать такие решения, - констатировал он. - Как кайтселийтчик я чувствую, что эта проблема усугубляется. За границу ездят не только семьями. Если, например, работающие за границей мужчины вернутся домой и останутся с семьями, то у нас в какой-то момент целые деревни могут оказаться зараженными и в изоляции", - отметил он.

По мнению Оя, пустующие сейчас учреждения размещения могли бы стать своего рода временными приютами, куда возможно отправиться на пару недель, чтобы не оставаться дома, куда возвращается из-за границы член семьи, которому придется остаться в карантине. В таком случае также возможно продолжить ходить на работу. "Расходы на вынужденное временное проживание в отелях должно понести государство. Суммы и критерии нужно обсудить", - сказал он, отметив, что это также немного помогло бы учреждениям размещения, испытывающим затруднения.

Оя уверен, что если такая возможность появится, ею обязательно воспользуются. "Люди хотят быть ответственными", - отметил он.

Владельцу отеля план подходит

Один из собственников спа-отеля Тойла и расположенного в Йыхви отеля "Wironia" Сулев Реэло сказал, что это было бы разумное решение, поскольку нужно стремиться к тому, чтобы у как можно меньшего числа людей была причина оставаться в карантине. "Если все больше людей оказываются выведены из строя, кто же в итоге будет нас защищать или оказывать жизненно важные услуги?"

По словам Реэло, на первых порах, пока спрос еще не очень массовый, оказание этой услуги можно начать с отелей поменьше, где постоянные расходы ниже. "Например, наш йыхвиский отель хорошо для этого подходит, и место сейчас есть".