Около пары сотен работников спа-отеля Тойла временно остаются без работы

Он отметил, что после того, как в выходные по решению правительства прекратили среди прочего деятельность спа, в большом отеле осталось лишь несколько человек. "Экономически нет смысла держать в работе большое здание. Мы его закрываем", - сказал Реэло, добавив, что из пары сотен работников на работе останутся всего около десяти. "Остальные встанут на учет в кассе по безработице, вероятно, государство примет решение, что им компенсируют 70 процентов прежней зарплаты".

По словам Реэло, сейчас невозможно предсказать, когда спа-отель снова начнет деятельность. "Ситуация восстановится, конечно, в течение долгого времени. Это потребует, очевидно, дополнительного капитала и других мер по восстановлению. Отдельный вопрос также восстановление доверия к путешествиям в более широком смысле".