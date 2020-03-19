Около пары сотен работников спа-отеля Тойла временно остаются без работы

В ближайшие дни спа-отель Тойла закроет двери, и без работы - пока что на неопределенное время - останутся около 200 человек, сказал один из владельцев отеля Сулев Реэло.
Он отметил, что после того, как в выходные по решению правительства прекратили среди прочего деятельность спа, в большом отеле осталось лишь несколько человек. "Экономически нет смысла держать в работе большое здание. Мы его закрываем", - сказал Реэло, добавив, что из пары сотен работников на работе останутся всего около десяти. "Остальные встанут на учет в кассе по безработице, вероятно, государство примет решение, что им компенсируют 70 процентов прежней зарплаты".
По словам Реэло, сейчас невозможно предсказать, когда спа-отель снова начнет деятельность. "Ситуация восстановится, конечно, в течение долгого времени. Это потребует, очевидно, дополнительного капитала и других мер по восстановлению. Отдельный вопрос также восстановление доверия к путешествиям в более широком смысле".
Он привел пример, что спа окупаются в общем случае при 65-процентной заполняемости. Среди клиентов спа-отеля Тойла 30-40 процентов составляли отдыхающие из России, но для России шенгенское визовое пространство останется, очевидно, закрытым и после спада волны вируса. "Если эти ворота останутся закрыты, то хозяйствовать будет крайне сложно", - сказал Реэло, отметив, что в предстоящие годы меньше станут путешествовать, вероятно, и пожилые люди из Северных стран, тоже составлявшие значительную часть клиентов спа-отеля Тойла.