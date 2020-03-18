Минфин изучает, как Нарва расходует миллионы евро без тендеров

Минфин в конце февраля прислал на имя мэра Нарвы Алексея Евграфова запрос, чтобы с учетом его ответов решить о необходимости возбуждения в отношении Нарвы надзорного производства. Поводом стала информация, что в нарвских муниципальных учреждениях не проводятся конкурсы госпоставки ни для приобретения продуктов, ни для оказания услуг питания.

"Северное побережье" с апреля 2019 года регулярно пишет, что в нарвских школах учеников кормят по фантастически устаревшим контрактам без рыночных конкурсов. Так, договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.

Весь нарвский рынок питания в муниципальных школах фактически закрыт и поделен между двумя местными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus".

Часть распределяемых Нарвой денег на школьные обеды самоуправление получает в качестве дотации из госбюджета - и они тоже тратятся в общей сумме без конкурсов.

Когда это получило огласку, в июне 2019 года Нарвская горуправа обратилась в горсобрание за разрешением на тендер для поиска поставщиков услуг школьного питания. Был представлен проект соответствующего решения, однако он пролежал в горсобрании - и в феврале 2020 года горуправа отозвала его, поскольку депутатам он не понравился. В горсобрании испугались, что тендер будет чреват для Нарвы судебными спорами с проигравшими оферентами.

"Северное побережье" ранее запрашивало в Министерстве финансов и Министерстве образования и науки: допустимо ли, что миллионы евро из городского и государственного бюджетов расходуются в Нарве на школьные обеды без проведения конкурсов? Ответы сводились к тому, что это на совести местного самоуправления.

"Порядок и условия использования субсидий на школьные обеды утверждает волостное или городское собрание, - ответили в Минобразования.

"Местное самоуправление должно прежде всего само убедиться, что проистекающие из закона требования соблюдены, в том числе в подведомственных учреждениях", - ответили в Минфине.

Министерство финансов подтвердило, что гостендер обязателен при сумме заказа свыше 60000 евро, однако до 31 августа 2017 года действовала менее требовательная регламентация.

Минфин теперь решил взвесить необходимость начала надзорного делопроизводства в отношении Нарвы насчет расходования денег на питание в муниципальных учреждениях. Для этого спросили у горуправы разъяснения.

В запросе сказано, что из опубликованных в регистре гостендеров (eRHR) данных следует, что городские учреждения в 2018-2020 годах не провели ни одного гостендерного производства для заказа услуги организации питания и не представили в eRHR соответствующие данные.