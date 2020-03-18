Минфин изучает, как Нарва расходует миллионы евро без тендеров

Министерство финансов заинтересовалось бездействием нарвских властей, которые не провели за многие годы почти ни одного тендера в сфере питания - и без конкурсов перечисляют предприятиям миллионы бюджетных евро.
Минфин в конце февраля прислал на имя мэра Нарвы Алексея Евграфова запрос, чтобы с учетом его ответов решить о необходимости возбуждения в отношении Нарвы надзорного производства. Поводом стала информация, что в нарвских муниципальных учреждениях не проводятся конкурсы госпоставки ни для приобретения продуктов, ни для оказания услуг питания.
"Северное побережье" с апреля 2019 года регулярно пишет, что в нарвских школах учеников кормят по фантастически устаревшим контрактам без рыночных конкурсов. Так, договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.
Весь нарвский рынок питания в муниципальных школах фактически закрыт и поделен между двумя местными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus".
Часть распределяемых Нарвой денег на школьные обеды самоуправление получает в качестве дотации из госбюджета - и они тоже тратятся в общей сумме без конкурсов.
Когда это получило огласку, в июне 2019 года Нарвская горуправа обратилась в горсобрание за разрешением на тендер для поиска поставщиков услуг школьного питания. Был представлен проект соответствующего решения, однако он пролежал в горсобрании - и в феврале 2020 года горуправа отозвала его, поскольку депутатам он не понравился. В горсобрании испугались, что тендер будет чреват для Нарвы судебными спорами с проигравшими оферентами.
"Северное побережье" ранее запрашивало в Министерстве финансов и Министерстве образования и науки: допустимо ли, что миллионы евро из городского и государственного бюджетов расходуются в Нарве на школьные обеды без проведения конкурсов? Ответы сводились к тому, что это на совести местного самоуправления.
"Порядок и условия использования субсидий на школьные обеды утверждает волостное или городское собрание, - ответили в Минобразования.
"Местное самоуправление должно прежде всего само убедиться, что проистекающие из закона требования соблюдены, в том числе в подведомственных учреждениях", - ответили в Минфине.
Министерство финансов подтвердило, что гостендер обязателен при сумме заказа свыше 60000 евро, однако до 31 августа 2017 года действовала менее требовательная регламентация.
Минфин теперь решил взвесить необходимость начала надзорного делопроизводства в отношении Нарвы насчет расходования денег на питание в муниципальных учреждениях. Для этого спросили у горуправы разъяснения.
В запросе сказано, что из опубликованных в регистре гостендеров (eRHR) данных следует, что городские учреждения в 2018-2020 годах не провели ни одного гостендерного производства для заказа услуги организации питания и не представили в eRHR соответствующие данные.
Из прежних данных Минфин выяснил, что Нарвский центр социальной работы в 2012 и 2015 годах провел для заказа приготовления пищи и доставки ее потребителям в общем три гостендерных производства: два завершились без заключения договора, а заключенный в результате третьего тендера договор продлили на год - и он закончился в 2017-м.
Кроме того, Нарвский департамент социальной помощи в 2012 году провел для организации питания клиентов попечительского дома одно гостендерное производство и заключил договор на 2013-2015 годы. Минфин пишет, что из eRHR им не видно, чтобы хоть одно другое нарвское городское учреждение проводило тендеры для заказа услуги организации питания.
В запросе отмечается, что даже просто для покупки продуктов питания нарвские учреждения тоже не проводили тендеры, или по крайней мере в eRHR нет информации об этом.
Невзирая на чрезвычайные обстоятельства из-за коронавируса, Нарвская горуправа в установленный Минфином срок - к 16 марта - ответила на запрос. В том числе расписала, какие суммы тратятся на питание в детсадах, школах и учреждениях социальной помощи.
Только в 2020 году на питание в 17 нарвских детсадах горбюджетом предусмотрено 755110 евро. Питание в восьми муниципальных школах и гимназиях плюс немного в летних школьных лагерях - 1331405 евро на год. А единая кухня Нарвского центра социальной работы в 2019 году потратила на приобретение продуктов 227373 евро.
"По состоянию на сегодняшний день, в 2020 году не проводилось госпоставок для приобретения продуктов питания или услуг общественного питания", - признал мэр Нарвы Алексей Евграфов в ответе на запрос. Про прошлые годы и десятилетия он промолчал.
"В настоящее время ведется подготовка тендера на приобретение услуги питания в школах. На ближайшем заседании Нарвской горуправы будет принято протокольное решение, и этот вопрос об организации гостендера будет передан в горсобрание. Надеюсь, городу Нарва удастся заключить тендерный договор до начала нового учебного года", - оптимистично написал мэр Нарвы.
Нарвская горуправа, действительно, рассмотрела 17 марта новый проект о проведении тендера на оказание услуги школьного питания, а точнее, два его варианта - провести тендер пока лишь для пары школ или сразу для всех. Горуправа не смогла решить, какой из двух вариантов уместнее.
Мэр Алексей Евграфов пояснил "Северному побережью", что оба проекта горуправа направит в горсобрание "на получение предварительного мнения".
Однако, Нарвское горсобрание из-за угрозы распространения коронавируса отменило все заседания по крайней мере в марте, отчего рассмотрение займет больше времени.
В Минфине "Северному побережью" сообщили, что они анализируют полученные от Нарвы пояснения. По словам пресс-представителя Кристины Хаавала, свое мнение о положении с тендерами в Нарве в министерстве сформулируют, предположительно, к концу следующей недели, то есть в конце марта.
У Минфина подходящий юрист
- Описанную в статье ситуацию в Нарве помогает изучать в Министерстве финансов их штатный юрист Михаил Антонов - это в недалеком прошлом известная в приграничном городе фигура.У Антонова давно наточен зуб на нарвскую власть, что совсем не значит, что сегодня он действует сверх своих должностных задач и полномочий.
Михаил Антонов
Erakogu
- Антонов еще семь лет назад работал юристом в Нарвском департаменте горимущества и хозяйства в подчинении его тогдашнего директора Тамары Луйгас. Они сообща всеми доступными способами обнародовали факты, обличающие сомнительные дела нарвских руководителей. Из-за этого, разумеется, оба находились в немилости и были со скандалами и судами уволены.
- 20 марта 2013 года едва не дошло до драки: тем утром в департаменте в кабинет юриста ворвался с включенной видеокамерой депутат Нарвского горсобрания Вадим Орлов - чтобы зафиксировать, чем таким непозволительным занимается Антонов в рабочее время на рабочем месте. Речь шла о распространении Антоновым скандальных комментариев в интернет-СМИ. Завязалось взаимное пихание двух мужчин, директор департамента Тамара Луйгас вызвала полицию - Орлов ретировался.