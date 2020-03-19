Почему следует особенно тщательно оберегать пожилых и людей с хроническими заболеваниями?

Вследствие снижения функций иммунной системы их организм может быть слабее, менее устойчивым к заболеваниям и в случае заражения, инфекционному заболеванию могут сопутствовать осложнения и тяжёлые состояния.

Хроническими заболеваниями являются, например, диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, опухоли, астма и другие хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицит.

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путём, в основном при близком контакте с заболевшим человеком. Учитывая ослабленный иммунитет пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, а также основной путь распространения вируса, крайне необходимо избегать любого контактирования насколько возможно.

Не рекомендуется приводить для присмотра к бабушкам и дедушкам даже здоровых детей, потому что если они заболеют, бабушка и дедушка подвергаются большому риску.

Как люди с высоким уровнем риска должны подготовиться и уменьшить риск заражения?

Следуйте правилам гигиены – мойте руки чаще, не трогайте ими лицо и глаза. При кашле или чихании, прикрывайте рот и нос рукавом или салфеткой. Использованные салфетки следует сразу выбросить в мусор, и затем вымыть руки.

– мойте руки чаще, не трогайте ими лицо и глаза. При кашле или чихании, прикрывайте рот и нос рукавом или салфеткой. Использованные салфетки следует сразу выбросить в мусор, и затем вымыть руки. Избегайте контактов с людьми, особенно с больными , которые кашляют. Избегайте скопления большого количества народа и общественных мест, в том числе часы пик в общественном транспорте. Реже посещайте аптеки и магазины и делайте это в то время, когда в них меньше посетителей.

, которые кашляют. Избегайте скопления большого количества народа и общественных мест, в том числе часы пик в общественном транспорте. Реже посещайте аптеки и магазины и делайте это в то время, когда в них меньше посетителей. Если вы здоровы, чаще бывайте и двигайтесь на свежем воздухе и будьте физически активны.

Следуйте сбалансированному и полноценному питанию.

Убедитесь, что у вас есть достаточное количество лекарств для лечения вашего основн ого заболевания . При необходимости рецепты можно продлить, связавшись по телефону или электронной почте с вашим семейным врачом.

. При необходимости рецепты можно продлить, связавшись по телефону или электронной почте с вашим семейным врачом. Имейте дома запас лекарств, отпускаемых без рецепта, чтобы при необходимости была возможность снизить температуру или смягчить кашель, или насморк.

Свяжитесь со своими близкими, друзьями или родственниками, чтобы совместно договориться, как действовать, если вы заболеете.

Что делать, если вы заболеваете инфекцией верхних дыхательных путей?

Если инфекция протекает с проявлением симптомов (повышенная температура, кашель, затруднённость дыхания), сообщите об этом своему семейному врачу по телефону при первой возможности. Также можно позвонить на консультационный телефон семейного врача 1220 (бесплатно).

Не приходите на приём к семейному врачу, если вы не получили от него для этого предварительных инструкций.

Если вы заболеваете, домашняя изоляция является крайне важной мерой предосторожности для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.

Будучи заболевшим, очень важно употреблять достаточное количество жидкости и разнообразно и сбалансировано питаться. Обязательно необходимо отдыхать, чтобы организм мог направить больше ресурсов на выздоровление. В соответствии с симптомами, можно использовать подходящие для этих состояний народные средства и лекарства, отпускаемые без рецепта. Например, тёплый чай с мёдом, вдыхание пара примерно по 10 минут 5-6 раз в день, и полоскание полости носа. Эти способы помогут улучшить самочувствие, однако на продолжительность болезни они напрямую не влияют.

Вызывайте скорую медицинскую помощь, если ваше состояние ухудшается и у вас проявляются более тяжёлые симптомы. Например, грудные боли, нехватка воздуха, затруднённость дыхания, расстройства сознания, сильное чувство слабости.

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