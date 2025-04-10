ПЕРЕДОВИЦА Но если все же случится...

Подготовка означает не то, что нам когда-нибудь обязательно придется воспользоваться своей готовностью. А то, что мы знаем, что делать, как быть и куда идти, если возникнет такая необходимость.

Украинцы тоже до последнего момента не верили, что Россия нападет на них, хотя все разведданные подтверждали это, и им, безусловно, пришлось заплатить за это более высокую цену, чем они могли бы заплатить.

До войны в Украине наша гражданская оборона практически не существовала, поскольку государство не видело достаточной необходимости вкладываться в это. Верили, что ничего не произойдет и что щит НАТО - достаточное средство сдерживания. Теперь мышление радикально изменилось, и стало ясно, что мы должны быть готовы к самому худшему сценарию. И самовнушение, что ничего не случится, здесь не поможет. Нам нужно надеяться, что ничего не случится, но знать, что делать, если все же случится. И получить некоторые необходимые знания вы сможете в сегодняшнем "Северном побережье".