Сланцевые электростанции могут снова понадобиться во время кризиса

Сланцевые электростанции, которые более года большую часть времени вытеснены с рынка, в ближайшие месяцы могут снова получить больше работы, так как цена квот на выбросы СО2 снижается и из-за падения цены на нефть уменьшается также ресурсная плата за добычу сланца, но в то же время может оказаться под вопросом дальнейшее производство сланцевого масла.
Цена за тонну СО2, державшаяся последний год большую часть времени на уровне 25 евро, в начале недели упала ниже 20 евро. "Такой цены мы давно не видели. Такой ценовой тренд в какой-то момент может дать производству электроэнергии из сланца возможность поднять голову", - сказал председатель правления концерна "Eesti Energia" Хандо Суттер.
Он добавил, что если скомбинировать сжигание сланца, полукоксового газа и биомассы на Нарвских электростанциях, то объем производства электроэнергии начиная с мая может оказаться больше запланированного.
Для снижения цены на квоту несколько предпосылок
По словам Суттера, мнения аналитиков насчет изменений цены квот на выбросы СО2, составляющей более половины себестоимости производства электроэнергии из сланца, очень разнятся. Цену должен снизить обвал на фондовых биржах, поскольку цену на квоты разгоняли в том числе финансовые трейдеры. В марте после Брексита Англия приступила к продаже своих квот, что тоже увеличивает предложение на рынке. Поскольку в это же время в Европе уменьшилась доля производства электроэнергии из каменного угля, то спрос на квоты сократился. "Здесь очень много факторов, указывающих на то, что цена в этом году может снизиться еще больше", - сказал Суттер.
ХАНДО СУТТЕР:
Стараемся сейчас производить из сланца столько масла или электроэнергии, сколько позволяют обстоятельства.
Он отметил, что вместе с тем Европейская комиссия, сделавшая достижение климатической нейтральности одной из своих целей, не желает резкого падения цен на квоты, хотя маловероятно, что в текущей кризисной ситуации будут быстро приняты какие-то дополнительные решения для воспрепятствования этому.
По словам Суттера, производство электроэнергии из сланца поддерживает и резкое падение цены на нефть, поскольку ресурсная плата за добычу сланца решением правительства, принятым в 2016 году, увязана с ценой на топочный мазут с содержанием серы 1% на мировом рынке, что немного снижает расходы на топливо.
Производство масла под ударом
Тем временем цена на нефть за последние две недели упала в два раза и уже опустилась ниже 30 долларов за баррель. Примерно в том же темпе падает и цена на топочный мазут. "Если цена снизится еще хоть чуточку, то производство масла превратится в выбрасывание денег на ветер", - констатировал Суттер.
Вместе с тем он отметил, что в краткосрочной перспективе падение цены не представляет очень большой проблемы для "Eesti Energia", поскольку 80 процентов продукции этого года и около 70 процентов продукции следующего распроданы наперед по зафиксированным ранее ценам. "Но если такой уровень цен сохранится надолго, будет довольно сложно", - констатировал он.
Суттер добавил, что если производство масла придется на какое-то время приостановить, то возникнет необходимость отправить работников в принудительный отпуск, но сейчас такого решения нет. "Мы постараемся продолжить производство масла, заполнить находящиеся в Силламяэ резервуары и продать это масло тогда, когда цена снова вырастет", - отметил он, добавив, что на апрель был намечен плановый санитарный ремонт новейшего завода масел "Enefit 280", и возможно, что из-за сложившейся рыночной ситуации его начнут немного раньше.
Суттер провел параллель с ситуацией 2016 года, когда из-за низкой цены на нефть производство масла оказалось под давлением, но сланцевую промышленность спасло производство электроэнергии. "Ситуация во всем мире меняется с каждым часом. Мы следим за ней и стараемся сейчас производить из сланца столько масла или электроэнергии, сколько позволяют обстоятельства", - отметил он.
По словам руководителя "Eesti Energia", развитие производства жидких топлив является одним из приоритетов предприятия в сфере крупной энергетики. "Планируя новый завод масел, мы исходим из долгосрочных прогнозов и анализов. Текущая ситуация не ставит под сомнение долгосрочные прогнозы", - сказал Хандо Суттер.
Под особым вниманием - предотвращение попадания вируса в центры управления
Во время эпидемии коронавируса "Eesti Energia" уделяет особое внимание центрам управления электростанций и других производственных подразделений, а также "Elektrilevi". "Мы должны обеспечить работу жизненно важных услуг и в случае эскалации распространения этого вируса", - сказал Хандо Суттер.
По его словам, для воспрепятствования распространению вируса в "Eesti Energia" максимально возможное количество сотрудников переведено на удаленную работу. "Вместе с тем у нас в "Eesti Energia" много таких рабочих мест, которые требуют физического присутствия людей, особенно в Ида-Вирумаа, поскольку таков характер нашего производства", - констатировал он.
Центры управления электростанций и заводов масел предполагают работу людей на месте 24/7. В их случае перед началом работы применяются особенно тщательные меры предосторожности, в том числе измерение температуры тела по решению руководителей подразделений и общий медосмотр.
Если у работников центров управления проявятся симптомы болезни, то, по словам Суттера, будет организовано тестирование этих людей в срочном порядке и больных людей отправят домой. "Если придет ответ, что кто-то заразился, у нас есть договоренности, чтобы эти помещения очень быстро продезинфицировали. В это же время новые команды со здоровыми сотрудниками будут готовы быстро взять управление на себя", - рассказал он об антикризисном плане.