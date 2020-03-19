Сланцевые электростанции могут снова понадобиться во время кризиса

Суттер провел параллель с ситуацией 2016 года, когда из-за низкой цены на нефть производство масла оказалось под давлением, но сланцевую промышленность спасло производство электроэнергии. "Ситуация во всем мире меняется с каждым часом. Мы следим за ней и стараемся сейчас производить из сланца столько масла или электроэнергии, сколько позволяют обстоятельства", - отметил он.

По словам руководителя "Eesti Energia", развитие производства жидких топлив является одним из приоритетов предприятия в сфере крупной энергетики. "Планируя новый завод масел, мы исходим из долгосрочных прогнозов и анализов. Текущая ситуация не ставит под сомнение долгосрочные прогнозы", - сказал Хандо Суттер.

Под особым вниманием - предотвращение попадания вируса в центры управления

Во время эпидемии коронавируса "Eesti Energia" уделяет особое внимание центрам управления электростанций и других производственных подразделений, а также "Elektrilevi". "Мы должны обеспечить работу жизненно важных услуг и в случае эскалации распространения этого вируса", - сказал Хандо Суттер.

По его словам, для воспрепятствования распространению вируса в "Eesti Energia" максимально возможное количество сотрудников переведено на удаленную работу. "Вместе с тем у нас в "Eesti Energia" много таких рабочих мест, которые требуют физического присутствия людей, особенно в Ида-Вирумаа, поскольку таков характер нашего производства", - констатировал он.

Центры управления электростанций и заводов масел предполагают работу людей на месте 24/7. В их случае перед началом работы применяются особенно тщательные меры предосторожности, в том числе измерение температуры тела по решению руководителей подразделений и общий медосмотр.

Если у работников центров управления проявятся симптомы болезни, то, по словам Суттера, будет организовано тестирование этих людей в срочном порядке и больных людей отправят домой. "Если придет ответ, что кто-то заразился, у нас есть договоренности, чтобы эти помещения очень быстро продезинфицировали. В это же время новые команды со здоровыми сотрудниками будут готовы быстро взять управление на себя", - рассказал он об антикризисном плане.