Мэр Нарвы хочет как-то помочь бизнесу

Для этого мэр Нарвы Алексей Евграфов опубликовал в веб-среде опросник:

- Какие самые большие проблемы возникли на вашем предприятии в связи с сегодняшней кризисной ситуацией и какие из них нуждаются в помощи в первую очередь?

- Какие конкретные меры или действия со стороны Нарвской горуправы помогли бы смягчить сложившуюся ситуацию?

- На основе полученной информации Нарвская горуправа примет решение о мерах поддержки нарвских предпринимателей, попавших в кризисную ситуацию. Нарвская горуправа сделает все возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь предпринимателям, - заверил он.

Тут можно отметить, что мэр Нарвы Алексей Евграфов и сам пришел в городское управление из частного бизнес-сектора: в 2010-2017 годах Евграфов был собственником и руководителем производителя байковых одеял ТОО "WOT"...

Кризисный опросник мэр Нарвы Алексей Евграфов просит заполнить к 23 марта. "Можно заполнять и после этой даты, но сейчас важно как можно быстрее получить первичное представление о ситуации", - прокомментировал он.