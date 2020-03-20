"Lux Express" сокращает рейсы в Ида-Вирумаа

Автобусное предприятие "Lux Express" сообщило в четверг о дальнейшем сокращении рейсов, решение затронет также маршруты Нарва - Таллинн и Нарва - Тарту.
В воскресенье "Lux Express" сообщило, что временно приостанавливает свои международные рейсы. В Эстонии фирма пообещала сохранить автобусное сообщение со всеми регионами, правда, в уменьшенном объеме.
Если первое решение коснулось Ида-Вирумаа только посредством международных рейсов, то новым решением сокращают и число внутригосударственных рейсов.
Начиная с субботы из десяти рейсов Нарва - Таллинн останется шесть, а из четырех рейсов Нарва - Тарту всего один.
- Мы делаем все возможное, чтобы "Lux Express" остался на виду в Ида-Вирумаа, - подтвердил собственник предприятия Хуго Осула.
- Для нас очень важно иметь критический уровень пассажиров, поскольку убытки уже и так взлетели до небес и каждый километр, пройденный полупустым автобусом, бросает нам на шею еще одну петлю, - сказал Осула. - Мы оптимизируем и думаем, как сделать услугу автобусного сообщения максимально привлекательной, чтобы у всех была возможность передвижения.
Урезать количество рейсов планирует и "Elron", которое пока сохраняет на линии Таллинн - Нарва пять рейсов в день.
- Объем рейсов в восточном направлении уменьшится, вероятно, начиная с понедельника, как именно, пока не решено, - сказала руководитель предприятия по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг.