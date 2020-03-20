"Lux Express" сокращает рейсы в Ида-Вирумаа

В воскресенье "Lux Express" сообщило, что временно приостанавливает свои международные рейсы. В Эстонии фирма пообещала сохранить автобусное сообщение со всеми регионами, правда, в уменьшенном объеме.

Если первое решение коснулось Ида-Вирумаа только посредством международных рейсов, то новым решением сокращают и число внутригосударственных рейсов.

Начиная с субботы из десяти рейсов Нарва - Таллинн останется шесть, а из четырех рейсов Нарва - Тарту всего один.

- Мы делаем все возможное, чтобы "Lux Express" остался на виду в Ида-Вирумаа, - подтвердил собственник предприятия Хуго Осула.

- Для нас очень важно иметь критический уровень пассажиров, поскольку убытки уже и так взлетели до небес и каждый километр, пройденный полупустым автобусом, бросает нам на шею еще одну петлю, - сказал Осула. - Мы оптимизируем и думаем, как сделать услугу автобусного сообщения максимально привлекательной, чтобы у всех была возможность передвижения.

Урезать количество рейсов планирует и "Elron", которое пока сохраняет на линии Таллинн - Нарва пять рейсов в день.