Пт, 20.03.2020
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"Lux Express" сокращает рейсы в Ида-Вирумаа

Автобусы "Lux Express" продолжат ездить в Таллинн и Тарту, но значительно реже.

ФОТО: Илья Смирнов

Автобусное предприятие "Lux Express" сообщило в четверг о дальнейшем сокращении рейсов, решение затронет также маршруты Нарва - Таллинн и Нарва - Тарту.

В воскресенье "Lux Express" сообщило, что временно приостанавливает свои международные рейсы. В Эстонии фирма пообещала сохранить автобусное сообщение со всеми регионами, правда, в уменьшенном объеме.

Если первое решение коснулось Ида-Вирумаа только посредством международных рейсов, то новым решением сокращают и число внутригосударственных рейсов.

Начиная с субботы из десяти рейсов Нарва - Таллинн останется шесть, а из четырех рейсов Нарва - Тарту всего один.

- Мы делаем все возможное, чтобы "Lux Express" остался на виду в Ида-Вирумаа, - подтвердил собственник предприятия Хуго Осула.

- Для нас очень важно иметь критический уровень пассажиров, поскольку убытки уже и так взлетели до небес и каждый километр, пройденный полупустым автобусом, бросает нам на шею еще одну петлю, - сказал Осула. - Мы оптимизируем и думаем, как сделать услугу автобусного сообщения максимально привлекательной, чтобы у всех была возможность передвижения.

Урезать количество рейсов планирует и "Elron", которое пока сохраняет на линии Таллинн - Нарва пять рейсов в день.

- Объем рейсов в восточном направлении уменьшится, вероятно, начиная с понедельника, как именно, пока не решено, - сказала руководитель предприятия по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг.

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