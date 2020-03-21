Сегодня в моде семейные события в очень узком кругу

Коронавирус в Эстонии доставил уже много неприятностей, заставив нас всех измениться. Прежде всего в связи с чрезвычайным положением в стране до 1 мая запрещены многолюдные мероприятия, в число которых входят и важные семейные события, как то регистрация брака, свадьбы или похороны.
Здравый смысл подсказывает, что это касается и дней рождения - как взрослых, так и детей: сейчас просто не следует праздновать или нужно праздник просто отложить. Придет время, когда можно будет наверстать упущенное.
В жизни все же есть события, которые нельзя отменить или отложить даже в условиях чрезвычайного положения, - например, похороны. В таком случае следует максимально сузить круг участвующих в них родных и друзей.
COVID-19 - это стремительно распространяющийся вирус, и от нас всех зависит, сможем ли мы его остановить. Вирусу все равно, повстречаем мы его носителя в школе, магазине или на похоронах. Важно вести себя благоразумно и осторожно.
Несомненно, проистекающие из чрезвычайного положения ограничения на похороны, свадьбы и дни рождения сложны в организационном плане, но нынешнее положение требует от каждого из нас повышенной ответственности перед другими. Может, мы и хотели бы, чтобы государство само определило, сколько человек может прийти на похороны или свадьбу, но ведь тут дело не в точном числе участников, а в чувстве ответственности каждого. Общий принцип сейчас таков: чем меньше участников, тем лучше для всех.
В связи с чрезвычайной ситуацией в стране возрастает важность данных о местожительстве в регистре народонаселения. Содержащиеся в нем сведения о месте проживания можно проверить и в случае необходимости уточнить по адресу: rahvastikuregister.ee.
В условиях чрезвычайного положения нужно найти людей, вступивших в контакт с носителем вируса. И поскольку действуют ограничения на пересечение границы и на поездки на острова, важно, чтобы государство располагало реальными контактными данными живущих в Эстонии людей, в том числе данными о фактическом месте их проживания.
Регистрация адреса места проживания является обязательной, с тем чтобы государственные учреждения и местные самоуправления могли оказывать проживающим на их территории людям общественные услуги и улучшать обмен информацией и сотрудничество. Особенно важно наличие правильных данных при введении ограничений движения в условиях кризиса или когда людей необходимо срочно найти. Отсюда просьба: обязательно приведите содержащиеся в регистре народонаселения данные о месте своего проживания в соответствие с действительностью. То есть укажите, где на самом деле живете.
Обязательно приведите содержащиеся в регистре народонаселения данные о месте своего проживания в соответствие с действительностью.
Домашний режим в связи с требованиями чрезвычайного положения означает, что нужно максимально ограничить и посещения официальных учреждений. Люди сейчас по-прежнему приходят в отделы записи актов гражданского состояния, чтобы подать какое-нибудь заявление. Так что рекомендуем пользоваться электронными услугами и совершать лишь действительно неотложные процедуры (например, регистрировать рождение ребенка). Заявление на развод, смену фамилии или даже на вступление в брак можно представить и позднее. Если уж день свадьбы пришелся на нынешнее сложное время, лучше любящим сердцам соединиться без присутствия гостей.
Я должна признаться, что решение о закрытии храмов для прихожан и извещение руководителей об этом решении после кризисного заседания правительства были в моей работе одними из самых сложных. Ведь это означало, что крупнейшее меньшинство Эстонии лишится привычных собраний, поддержки друг друга, слова божьего непосредственно из уст священника, а также священных ритуалов. В то же время никакой альтернативы не было: именно среди прихожан значительно больше доля особенно уязвимых для вируса пожилых людей - она гораздо выше, чем среди посетителей кинотеатров, ресторанов или торговых центров.
Я благодарна за то, что решение закрыть церкви для публичных богослужений в целях предупреждения распространения вируса было церковными руководителями понято и они его приняли. Но некоторым приходам не хватило времени на то, чтобы сразу вступить в мир интернета и предложить обрядовые услуги на цифровых платформах.
Точности ради добавим, что решение правительства республики регулирует лишь публичные организованные собрания. Государство и в условиях чрезвычайного положения обеспечивает свободу вероисповедания своих граждан и всех жителей Эстонии, в то же время руководствуясь соображениями защиты здоровья людей. Хотя богослужения, церковные концерты, семинары и репетиции хоров приостановлены, продолжается отправление религиозных обрядов в частном порядке, в том числе душеспасительные беседы, исповеди и причастие, а также другие продиктованные особенностями приходов ритуалы.
Всю вышеназванную деятельность надлежит организовать таким образом, чтобы была исключена опасность заражения окружающих. Это в данный момент наиболее важно. В то же время надо помнить о том, что на уровне отдельно взятого человека церковь продолжает работать. Церкви и прочие храмы открыты для каждого человека, дабы он мог прийти туда со своими горестями и нуждами и церковь могла ему помочь.
У народа Эстонии в ходе истории были моменты, когда всего не хватало и будущее представлялось мрачным, но мужество и приверженность истинным ценностям помогли нам пережить трудные времена. Надо надеяться, так будет и теперь.