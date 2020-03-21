Сегодня в моде семейные события в очень узком кругу

Здравый смысл подсказывает, что это касается и дней рождения - как взрослых, так и детей: сейчас просто не следует праздновать или нужно праздник просто отложить. Придет время, когда можно будет наверстать упущенное.

В жизни все же есть события, которые нельзя отменить или отложить даже в условиях чрезвычайного положения, - например, похороны. В таком случае следует максимально сузить круг участвующих в них родных и друзей.

COVID-19 - это стремительно распространяющийся вирус, и от нас всех зависит, сможем ли мы его остановить. Вирусу все равно, повстречаем мы его носителя в школе, магазине или на похоронах. Важно вести себя благоразумно и осторожно.

Несомненно, проистекающие из чрезвычайного положения ограничения на похороны, свадьбы и дни рождения сложны в организационном плане, но нынешнее положение требует от каждого из нас повышенной ответственности перед другими. Может, мы и хотели бы, чтобы государство само определило, сколько человек может прийти на похороны или свадьбу, но ведь тут дело не в точном числе участников, а в чувстве ответственности каждого. Общий принцип сейчас таков: чем меньше участников, тем лучше для всех.

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране возрастает важность данных о местожительстве в регистре народонаселения. Содержащиеся в нем сведения о месте проживания можно проверить и в случае необходимости уточнить по адресу: rahvastikuregister.ee.

В условиях чрезвычайного положения нужно найти людей, вступивших в контакт с носителем вируса. И поскольку действуют ограничения на пересечение границы и на поездки на острова, важно, чтобы государство располагало реальными контактными данными живущих в Эстонии людей, в том числе данными о фактическом месте их проживания.

Регистрация адреса места проживания является обязательной, с тем чтобы государственные учреждения и местные самоуправления могли оказывать проживающим на их территории людям общественные услуги и улучшать обмен информацией и сотрудничество. Особенно важно наличие правильных данных при введении ограничений движения в условиях кризиса или когда людей необходимо срочно найти. Отсюда просьба: обязательно приведите содержащиеся в регистре народонаселения данные о месте своего проживания в соответствие с действительностью. То есть укажите, где на самом деле живете.

Обязательно приведите содержащиеся в регистре народонаселения данные о месте своего проживания в соответствие с действительностью.