Коронавирус частично приостановил плановое лечение в Ида-Вируской центральной больнице

Тармо Баклер: У нашей больницы есть возможности тестирования, но большинство тестов сейчас проводят все-таки в Таллинне, если пробу забирает не Ида-Вируская центральная больница. Возможности больницы предназначены в первую очередь для находящихся в больнице людей, а не для массового тестирования населения.

- А если человек придет в ЕМО вашей больницы и скажет, что у него температура, кашель и уже слегка затруднено дыхание - вы отправите его обратно и скажете, что не будете его проверять?

Тоомас Карийс: Если человек болен и нуждается в лечении, он останется на больничном лечении. Если состояние здоровья позволяет, он отправится на домашнее лечение. Необходимость теста на коронавирус или иных тестов для принятия решения о лечении определяет врач отделения экстренной медицины.

Хотелось бы сказать общественности: учитывайте, что мы живем среди инфекционно опасных людей. Кто-то из нас может быть болен, но тестирование человека без признаков болезни может ослабить нашу бдительность, так как если сегодня тест отрицательный, то уже завтра человек может подхватить эту болезнь, и тест на инфекцию будет положительным. В первую очередь нужно следовать тем рекомендациям, которые дает государство: не собираться вместе, держать достаточную дистанцию с другими и соблюдать правила изоляции.

- Несколько дней назад перед Ида-Вируской центральной больницей установили палатку для триажа - насколько я понимаю, для того, чтобы определять степень потребности в помощи еще до того, как направить человека в закрытые помещения ЕМО…

Тоомас Карийс: Это была профилактическая мера для повышения работоспособности ЕМО. Это прежде всего зона ожидания для пациентов с риском заражения - так у нас появляется дополнительная территория вне больничного здания, где люди, которые подозревают у себя вирусную болезнь, могут подождать, пока ими не займутся.

Тармо Баклер: Сейчас ситуация схожа с нашей обычной рабочей обстановкой, и эти палатки не используются. Это возможная профилактическая мера на случай, если число заболевших в какой-то момент окажется настолько большим, что ЕМО потребуется увеличить зону ожидания. Но на данный момент число пациентов не выросло настолько, чтобы нам пришлось ее применять.

Тоомас Карийс: Сейчас рабочий процесс в ЕМО тот же, что и раньше, и там мы концентрируемся в основном на тех больных, у которых нет подозрения на вирус. В тех единичных случаях, когда больной с подозрением на вирус, мы поступаем так, как поступали и раньше в случае с пациентами с подозрением на заражение. Для этого у нас есть изоляторы, отдельные зоны, куда помещают больного с подозрением на заражение. Сейчас наплыв нуждающихся в помощи не настолько большой, чтобы нам приходилось задействовать дополнительные зоны. Но мы готовы к нескольким сценариям.

- Как я понимаю, наплыва пациентов с подозрением на коронавирус в Ида-Вируской центральной больнице до сих пор не отмечалось, несмотря на большую опасность заражения?

Тоомас Карийс: Здесь следует похвалить граждан и медиа: рекомендации оставаться дома и при наличии легких симптомов лечиться дома хорошо восприняты, и пока к нам действительно обращаются люди, нуждающиеся во врачебной помощи.

Тармо Баклер: Поскольку ситуация совершенно новая, организация работы больницы может в какой-то мере измениться в течение нескольких дней. То, что мы говорим сегодня, действительно при сегодняшнем числе пациентов. Но сейчас поток пациентов в Ида-Вируской центральной больнице не очень сильно отличается от обычного.

Тоомас Карийс: Сейчас важно иметь в виду те наблюдения, которые сделаны в мире. Прежде всего то, что наиболее уязвимый контингент - это пожилые люди и люди с множественными заболеваниями. К счастью, дети переносят болезнь относительно легко.