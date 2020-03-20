Находящиеся в Португалии спортсмены вернутся домой в субботу спецсамолетом

По сообщению Эстонского легкоатлетического союза, в португальский курортный город Фару за спортсменами отправится 180-местный самолет авиакомпании "Smartlynx". Лучший ида-вируский бегун на длинные дистанции Дмитрий Аристов отметил в социальных сетях, что экстренный обратный рейс обойдется в 700-800 евро на человека.

Известная йыхвиская спортсменка-любительница Кая Йыэметс несколько дней назад сказала "Северному побережью", что все эстонские спортсмены в Португалии здоровы и там безопасно находиться, но поскольку большая часть присутствовавших на курорте людей его покинула, это место превращается в безлюдный город-призрак.