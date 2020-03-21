Попечительский совет: "Речь идет не о реорганизации, а о разрушении люганузеской школьной сети"

На состоявшемся в марте заседании Люганузеского волостного собрания депутаты должны были решить вопрос реорганизации школьной сети Люганузеской волости. На что надо опираться при принятии решения? После знакомства с протоколами собраний комиссии волостного собрания по образованию и молодежной работе и с отправленным депутатам волостным старейшиной письмом касательно реорганизации школьной сети, непонятными остались сделанные рабочей группой предложения.
Является ли объединение учреждений и их руководства реорганизацией школьной сети? Что оно изменит к лучшему? Почему не спросили мнение школьных попечительских советов? Почему при реорганизации школьной сети вообще не затронули Кивиылискую русскую школу?
Как можно принимать настолько весомое решение, не углубившись в суть дела, без аргументов и расчетов? Необходимы калькуляции, с которыми могли бы ознакомиться также граждане волости.
На чьи оценки или видение опираются изложенные сейчас на бумаге решения? Являются ли эти предложения "оптимальными решениями", как предусматривала цель рабочей группы? Что данное изменение улучшит для учащегося? С какой целью произведут реорганизации?
Нынешний ход дел производит впечатление, будто речь идет не о реорганизации, а о разрушении люганузеской школьной сети, которое погрузит Кивиылискую 1-ю среднюю школу вот уже в третий кризис в течение одного учебного года, втянув в него на этот раз также другие школы и детсады волости.
Попечительский совет Кивиылиской 1-й средней школы находит, что вносимые рабочей группой предложения бессодержательны, не аргументированы и противоречат договору об объединении, а также не достойны обсуждения в волостном собрании. Более весомый голос при реорганизации школьной сети должны получить школьный попечительский совет, родители!
Попечительский совет Кивиылиской 1-й средней школы
Предложения рабочей группы волостного управления
1. Прекратить 31 августа 2020 года деятельность следующих муниципальных образовательных учреждений Люганузеской волости: Майдлаская школа по интересам, Сондаская школа, эрраский детсад.
2. Реорганизовать с 1 сентября 2020 года муниципальное учреждение Люганузеской волости детсад "Marjake", включив в состав детсада "Marjake" объединенную группу прекратившего деятельность эрраского детсада и объединенную группу детсада Сондаской школы.
3. С 1 августа 2020 года перевести под единое управление следующие общеобразовательные школы Люганузеской волости: Кивиылиская 1-я средняя школа, Люганузеская школа и Майдлаская школа.
4. Установить предельные нормы количества учеников (данные EHIS на 10.11.2020), при меньшем количестве учеников инициируется производство о закрытии школы: для Люганузеской школы - менее 55 учеников, для Майдлаской школы - менее 30 учеников.