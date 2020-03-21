Попечительский совет: "Речь идет не о реорганизации, а о разрушении люганузеской школьной сети"

Является ли объединение учреждений и их руководства реорганизацией школьной сети? Что оно изменит к лучшему? Почему не спросили мнение школьных попечительских советов? Почему при реорганизации школьной сети вообще не затронули Кивиылискую русскую школу?

Как можно принимать настолько весомое решение, не углубившись в суть дела, без аргументов и расчетов? Необходимы калькуляции, с которыми могли бы ознакомиться также граждане волости.

На чьи оценки или видение опираются изложенные сейчас на бумаге решения? Являются ли эти предложения "оптимальными решениями", как предусматривала цель рабочей группы? Что данное изменение улучшит для учащегося? С какой целью произведут реорганизации?

Нынешний ход дел производит впечатление, будто речь идет не о реорганизации, а о разрушении люганузеской школьной сети, которое погрузит Кивиылискую 1-ю среднюю школу вот уже в третий кризис в течение одного учебного года, втянув в него на этот раз также другие школы и детсады волости.

Попечительский совет Кивиылиской 1-й средней школы находит, что вносимые рабочей группой предложения бессодержательны, не аргументированы и противоречат договору об объединении, а также не достойны обсуждения в волостном собрании. Более весомый голос при реорганизации школьной сети должны получить школьный попечительский совет, родители!

Попечительский совет Кивиылиской 1-й средней школы