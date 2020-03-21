Первая неделя дистанционного обучения выявила ряд проблем

Ольга Головачева. ФОТО: Частный архив

По словам Ольги Головачевой (на снимке), первая неделя дистанционного обучения показала, что у педагогов очень сильно выросла нагрузка: если у них пять-шесть уроков ежедневно, то приходится не только готовить задания, но также и проверять каждый день порядка ста работ. Больше всего проблем в связи с переходом на дистанционное обучение возникло с выполнением заданий.

- Иногда это большой объем заданий, которые дети могли бы выполнять сами, иногда проблемы связаны с тем, что дистанционное обучение - это все-таки не самостоятельное обучение, и многие родители говорят, что учителя должны принимать в процессе активное участие, а не просто писать задание, которое требуется выполнить к определенному дню или часу. Это значит, что необходимо определить срок или часы, в которые преподаватель будет доступен для консультации. По некоторым предметам следует найти также методику, чтобы лучше донести новый материал до детей, чтобы потом они сами могли выполнять задания. Например, организовать видеоуроки, веб-семинары и прочее. Некоторые учителя это делают, но не все, в основном в старшем звене. Как отрегулировать процесс, на что больше обращать внимание - нами по школам сейчас разосланы рекомендации, основанные на советах Министерства образования, и мы очень надеемся, что на следующей неделе ситуация улучшится.

Собеседница подчеркнула, что проблемы с выполнением заданий в основном возникают у младших школьников, часто дети ждут прихода родителей, чтобы они помогли им справиться. Поэтому выросла нагрузка на семью. Старшеклассникам легче - они больше умеют пользоваться электронными средами, многие платформы уже использовались на уроках.

По словам Ольги Головачевой, о проблемах с нехваткой ноутбуков или планшетов в горуправление никто не обращался. "Думаю, что школы с этим справились - все нуждающиеся получили технику во временное пользование".