За последние дни случилось и потушено несколько ландшафтных пожаров

В пятницу, 4 апреля, пожарные ликвидировали крупное возгорание травы в Нарве на улице Вяйке-Раквере - там огонь распространился на площади около 550 квадратных метров.

В тот же день в деревне Пеэри, что в Тойлаской волости, горела сухая трава неподалеку от садовых участков - площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ещё один случай был зафиксирован в районе Ахтме в Кохтла-Ярве, где на улице Паргитагузе горела трава на участке в 50 квадратных метров.

К вечеру 4 апреля поступил вызов из деревни Пяйте Тойлаской волости, где жгли остатки снесенного деревянного строения. Из-за сильного ветра и близости других построек спасателям пришлось потушить этот слишком опасный костер.

В воскресенье, 6 апреля, в деревне Солдина на административной территории Нарва-Йыэсуу выгорело около 2000 квадратных метров сухостоя, а позднее в деревне Вайвара того же самоуправления горела трава и торфяная почва на площади около 150 квадратных метров. Последний пожар мог начаться от искры из металлической бочки, в которой разводили огонь.