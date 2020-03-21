Нарва-Йыэсуу будет раздавать школьные обеды через магазины

Город Нарва-Йыэсуу на экстренном заседании кризисной комиссии в четверг решил, что продолжит обеспечивать школьников питанием и после закрытия школ.

Суп и второе поочередно

- К сожалению, есть дети, для которых школьный обед - единственный горячий прием пищи за день, - сказал городской специалист по образованию и спорту Имре Лийв. Он добавил, что город исходит из принципа равного обращения и возможность получить горячий обед предложат всем ученикам обеих школ города - Нарва-Йыэсууской школы и Синимяэской основной школы.

Питание обеспечат в сотрудничестве с сетью магазинов "Coop" Ярваского потребительского кооператива, которая готова приступить к организации питания с предстоящего понедельника, 23 марта. Магазины "Coop" в Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарве будут выдавать обеды на прилавке с готовой едой по рабочим дням с 13.00 до 15.00.

- Такой широкий выбор или разнообразное меню, как в школе, мы, вероятно, предложить не сможем, но важно, что еда горячая и свежая. Поскольку средняя цена обеда должна оставаться на уровне двух евро, в один день будут предлагать суп, в другой - второе. В дополнение к обеду - хлеб и булка, - сказал Лийв.

В магазине личность ученика установят на основании присланного школой списка, по ID-карте или ученическому билету.

- Дети или родители выберут, в какой магазин они будут приходить за обедом, и если такой возможности нет, то социальный отдел доставит еду на дом, - отметила заведующая социальным отделом Нарва-Йыэсуу Сабина Корнеева.

Йыхви не организует поголовное обеспечение учащихся питанием.

- Волость готова обеспечивать питанием своих школьников, в то же время мы не говорим об услуге организации питания в том виде, в каком она была в наших школах до чрезвычайного положения, - пояснил помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин. - Мы протянем руку помощи тем, у кого есть обоснованная потребность в этой услуге - например, если родители работают на жизненно важных в контексте чрезвычайного положения должностях (в полиции, службе спасения, медицине и т.д.) или если семья испытывает экономические трудности. Напоминаю нашим гражданам, что сейчас неподходящий момент, чтобы пытаться выторговать какие-то дополнительные льготы.

Если нужно, волость доставит горячую еду на место, если семье достаточно продуктового набора, то организуют его передачу.

В Нарве сухпайки

Нарвская горуправа распорядилась организовать раздачу наборов сухих продуктов питания учащимся муниципальных школ разом за десять учебных дней (16-27 марта).

Для этого директора школ прежде всего должны составить списки учеников, желающих получить сухпайки.

Также директора в сотрудничестве с их поставщиками услуги школьного питания и по согласованию с Департаментом здоровья разрабатывают собственно наборы пригодных продуктов питания.

Раздавать пакеты с питанием горуправой предписано в течение 23 и 24 марта. При этом велено делать это так, чтобы максимально исключать сбор учащихся.