Предприятия стараются подождать с сокращениями

Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что о крупных сокращениях в период вспышки коронавируса кассе по безработице пока не сообщали. "Мы и сами говорили предпринимателям: если есть хоть малейшая возможность, пожалуйста, не торопитесь проводить сокращения. Государство предложит меры помощи для сохранения рабочих мест. Но, несмотря на это, сокращения, наверное, будут", - отметила она.

Поддержка на "тушение пожара"

Совет Эстонской кассы по безработице и правительство приняли решение о возмещении зарплаты во время чрезвычайного положения в объеме до 70 процентов предприятиям, оборот которых по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился как минимум на 30 процентов.

Теэлахк сказала, что касса по безработице пока не принимает ходатайства о поддержке, поскольку детали уточняются и идет разработка и тестирование инфосистемы. "Наша цель - помочь всем оказавшимся в беде. Стараемся разработать максимально простое решение для предпринимателей, - сказала она, добавив, что это первое облегчение. - Вряд ли это спасет всех и вся, но это надежда в первый трудный момент, чтобы предприятие смогло составить планы дальнейших действий. Это сейчас нечто вроде попытки потушить пожар".

Руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв отметил, что сейчас нет сведений о других предприятиях, приостановивших деятельность в Ида-Вирумаа, кроме туристических. "Но у многих проблемы с транспортом, пересечение границ затруднено. Много неопределенности, поставки и продажи нарушены, и в какой-то момент это может серьезно нарушить повседневную деятельность", - сказал он, добавив, что сейчас предприятия активно прилагают усилия во имя того, чтобы никто из работников не заразился, поскольку это в некоторых случаях может означать остановку целого завода.

АННЕКИ ТЕЭЛАХК: Эта первая мера - это прежде всего попытка потушить пожар.

Судя по Китаю, где пик вируса преодолен, Илмъярв надеется, что и в Европе самая острая фаза продлится не дольше пары месяцев. "В таком случае планируемые государством меры помощи непременно помогут предприятиям успешнее выйти из этого кризиса", - считает он.

Поддержка государства пригодится

- Если государство придет на помощь и поможет понести часть расходов, я буду только благодарен государству, - сказал собственник мызы Сака и расположенного в Силламяэ предприятия по переработке аккумуляторов "Ecometal" Тынис Каазик.

В начале недели Каазик решил закрыть до конца мая мызу Сака, где есть как отель, ресторан, так и маленький спа и где работают 25 человек. "Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. Если люди не перемещаются, нет смысла держать ее открытой. Все работники отнеслись к этому решению с пониманием", - сказал он.