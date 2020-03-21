Предприятия стараются подождать с сокращениями

Хотя из-за вызванного коронавирусом кризиса в Ида-Вирумаа трудности испытывают многие предприятия, они стараются до последнего избегать сокращений работников и надеются, что планируемая государством поддержка поможет пережить трудные времена.
Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что о крупных сокращениях в период вспышки коронавируса кассе по безработице пока не сообщали. "Мы и сами говорили предпринимателям: если есть хоть малейшая возможность, пожалуйста, не торопитесь проводить сокращения. Государство предложит меры помощи для сохранения рабочих мест. Но, несмотря на это, сокращения, наверное, будут", - отметила она.
Поддержка на "тушение пожара"
Совет Эстонской кассы по безработице и правительство приняли решение о возмещении зарплаты во время чрезвычайного положения в объеме до 70 процентов предприятиям, оборот которых по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился как минимум на 30 процентов.
Теэлахк сказала, что касса по безработице пока не принимает ходатайства о поддержке, поскольку детали уточняются и идет разработка и тестирование инфосистемы. "Наша цель - помочь всем оказавшимся в беде. Стараемся разработать максимально простое решение для предпринимателей, - сказала она, добавив, что это первое облегчение. - Вряд ли это спасет всех и вся, но это надежда в первый трудный момент, чтобы предприятие смогло составить планы дальнейших действий. Это сейчас нечто вроде попытки потушить пожар".
Руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв отметил, что сейчас нет сведений о других предприятиях, приостановивших деятельность в Ида-Вирумаа, кроме туристических. "Но у многих проблемы с транспортом, пересечение границ затруднено. Много неопределенности, поставки и продажи нарушены, и в какой-то момент это может серьезно нарушить повседневную деятельность", - сказал он, добавив, что сейчас предприятия активно прилагают усилия во имя того, чтобы никто из работников не заразился, поскольку это в некоторых случаях может означать остановку целого завода.
АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
Эта первая мера - это прежде всего попытка потушить пожар.
Судя по Китаю, где пик вируса преодолен, Илмъярв надеется, что и в Европе самая острая фаза продлится не дольше пары месяцев. "В таком случае планируемые государством меры помощи непременно помогут предприятиям успешнее выйти из этого кризиса", - считает он.
Поддержка государства пригодится
- Если государство придет на помощь и поможет понести часть расходов, я буду только благодарен государству, - сказал собственник мызы Сака и расположенного в Силламяэ предприятия по переработке аккумуляторов "Ecometal" Тынис Каазик.
В начале недели Каазик решил закрыть до конца мая мызу Сака, где есть как отель, ресторан, так и маленький спа и где работают 25 человек. "Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. Если люди не перемещаются, нет смысла держать ее открытой. Все работники отнеслись к этому решению с пониманием", - сказал он.
Часть работников отправлена в отпуск, части Каазик продолжает платить зарплату. "Планов сокращений нет, мы словно одна семья, держимся вместе и переживем эти трудные времена".
Хотя цены на металлы на биржах упали, "Ecometal" с 60 сотрудниками продолжает работать в нормальном режиме. "По состоянию на данный момент ничего страшного нет", - сказал Каазик.
"VKG" получил сразу два удара
"Viru Keemia Grupp", одно из крупнейших предприятий Ида-Вирумаа, на прошлой неделе остановило одну маленькую фабрику масел, где работают 11 человек, но все остальные подразделения, в том числе шахта "Ojamaa" и пять заводов масел, работают в обычном объеме. "Мы стараемся избежать остановки производственных подразделений. Живем одним днем и внимательно следим за ситуацией на рынке", - констатировала коммуникационный руководитель предприятия Ирина Боенко.
Наряду с эпидемией коронавируса вторым сильным ударом для "VKG" стало резкое падение цены на нефть. "Большая часть продаж нашей продукции защищена заключенными ранее фьючерсными сделками. К счастью, до этого времена были лучше, в финансовом плане положение крепкое, но никто не может сказать, как долго продлится кризис и насколько болезненный удар он нанесет. Приходящие с разных концов света известия, несомненно, вызывают беспокойство", - сказала она.
По словам Боенко, предприятие сейчас делает все возможное, чтобы предотвратить заражение работников. "Мы измеряем на проходных бесконтактными термометрами температуру у всех приходящих на работу людей. Мы видим, что число людей на больничном выросло, но не сильно. Все, кто приезжает из-за границы, остаются в карантине", - рассказала она о части мер предосторожности, добавив, что особое внимание уделяют тем людям, которых крайне сложно заменить в производственном процессе.