С надеждой на лучшее: продолжается строительство развлекательного аквапарка

Член правлений ТОО "Noorus", управляющего спа-гостиницей, и ТОО "Termak Real Estate", развивающего эту недвижимость, Филипп Должков рассказал "Северному побережью", что строительство аквапарка продолжается, несмотря на общую очень сложную ситуацию.

- У нас на следующей неделе пройдет экстренный совет директоров, где мы будем принимать решение, каким образом продолжать дальше. Пока мы планируем не останавливаться, потому что все равно когда-то этот кризис закончится - и необходимо будет открываться, - сказал он.

По плану открытие аквапарка ожидается в октябре 2020 года.

Аквапарк будет интегрирован в существующий спа-комплекс, который сильно изменится. По части развлечений в аквапарке будут шесть горок и так называемая ленивая, или медленная, река, плюс кафе.

Как подчеркнул Должков, благодаря сотрудничеству со шведскими партнерами-разработчиками, в аквапарке будут применены самые передовые технологии.

Заказы на изготовление элементов аквапарка размещены в Финляндии, Швеции, Италии и Польше, где их производство продолжается и сегодня, но при этом, как отметил Должков, не совсем понятно, в какой степени будут закрыты границы и смогут ли приехать в Эстонию специалисты, когда дело дойдет до монтажа.

Сейчас строительные работы на объекте выполняют эстонские строители, поэтому на этой стадии удается оставаться в графике.

Запас денег, по словам Должкова, пока имеется. Финансирует строительство собственник из России - а значит, случившийся крах туристического рынка не перечеркнул проект. Общеизвестно, что собственником этого бизнеса в Нарва-Йыэсуу является российский миллионер, совладелец Силламяэского порта Андрей Катков.

С 16 марта "Noorus SPA Hotel" закрыт для клиентов. "Мы решили максимально использовать это время, чтобы реновировать спа и ресторан, а также некоторый ремонт номерного фонда - ведь отелю уже пять лет", - сказал Филипп Должков.

Одновременно пока продолжает работать их находящаяся неподалеку гостиница "Noorus SPA Inn" (бывшая "Liivarand"). "Загрузка очень маленькая, до конца месяца мы поработаем, а там посмотрим".

При этом обе гостиницы не закрыли свои системы предварительного бронирования: бронирование возможно с мая и на летние месяцы.

- Люди настроены достаточно позитивно, надеются, что это все закончится, и бронируют, - отмечает Должков. - Конечно, если останутся закрыты границы, то все это автоматически отменится.

Также находящаяся в Нарва-Йыэсуу спа-гостиница "Meresuu SPA" с прошлой недели частично продолжала обслуживание клиентов, но с 19 марта закрылась полностью.