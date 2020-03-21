Ааб: обеспечение средств индицидуальной защиты - задача сложная, но выполнимая

"В ситуации чрезвычайного положения многим из нас приходится выполнять обязанности, отличающиеся от повседневных. Э необходимы для того, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, - отметил министр государственного управления Яак Ааб. - Команда Министерства финансов в последние дни в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Департаментом здоровья работала над тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы получили бы крайне необходимые средства дезинфекции и индивидуальной защиты."

По словам министра Ааба, средства дезинфекции и индивидуальной защиты (маски, перчатки и одежду) необходимо обеспечить как медицинским работникам, так и другим людям на первой линии реагирования, которые контактируют с возможными инфицированными, а также социальным работникам и другим группам риска. «Обеспечение этих средств - задача сложная, поскольку во всем мире введены различные ограничения и обычные цепочки поставок не работают. А кроме того, спрос возрос в десятки раз», - сказал министр.

Договор о закупке дезинфицирующих средств подписан Министерством финансов и ждет подписи производителя. «В начале следующей недели, вероятно, во вторник, будет начато производство и доставка дезинфицирующих средств. В результате этой закупки в течение двух недель будет произведено и доставлено на места около 200 тысяч литров дезинфицирующего средства для рук и поверхностей. Этого запаса местным самоуправлениям и госучреждениям хватит на месяц. Потребность в этих средствах в более долгой перспективе могут обеспечить эстонские производители, которые наладили также поставки необходимого сырья. Для производства необходимого для дезинфицирующих средств этанола в ближайшее время будет запущен Раквереский спиртовой завод."

В части средств индивидуальной защиты необходимо найти поставщиков как на короткий, так и на более длительный срок. Министерство финансов составило список из нескольких предприятий, которые могут в течение одной-двух недель обеспечить маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Посольство Эстонии в Китае работает над тем, чтобы получить необходимые средства именно из Китая, где задействованы большие производственные мощности. «Нам необходимо быстрое решение. Как у полиции и пограничной охраны, так и у спасателей заканчиваются запасы. Не говоря уже о местных самоуправлениях и других учреждениях, которые контактируют с возможными инфицированными. Заверяю, что как я, так и чиновники Министерства финансов каждый день работаем над тем, чтобы быстро найти необходимые средства», - сказал Ааб.

Дополнительная информация:

· По-крайней мере часть необходимых средств индивидуальной защиты Министерство финансов надеется заказать через эстонское посольство в Китае. В рамках этой закупки будут собраны потребности публичного сектора, в том числе потребности систем здравоохранения и социальной опеки на ближайшие месяцы. Всего требуется примерно 10 миллионов масов. Кроме того, будут заказаны всевозможные других важные товары (перчатки, респираторы, костюмы и т.п.).

· В Эстонии также имеется производитель респираторов, который находится в Силламяэ и хочет увеличить свою производственную мощность. Департамент здоровья передал ему заказ. Ситуация с производственными мощностями окончательно выяснится к понедельнику.

· Договор о закупке средств дезинфекции подписан Министерством финансов и ждет подписи второй стороны. После подписания договора (что вероятно произойдет в понедельник) министерство продолжит сбор информации о дополнительных потребностях для организации последующих закупок.